Mannheim – Internationaler Tag des Elektroschrotts

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Rücknahmeaktion auf den Recyclinghöfen am 14. Oktober

Am 14. Oktober ist der Internationale Tag des Elektroschrotts. Für die Stadt Mannheim Anlass, die Bürgerinnen und Bürger auf die korrekte Entsorgung von Elektroaltgeräten hinzuweisen. Denn mit wachsender Verbreitung elektronischer Geräte, steigt auch die Menge an Altgeräten, die entsorgt werden müssen.

Rückgabe beim Handel oder beim Recyclinghof möglich

Elektroaltgeräte können nicht nur bei den Recyclinghöfen oder bei großen Elektrofachmärkten abgegeben werden. Auch der Lebensmittelhandel muss Geräte kostenlos zurücknehmen. Das bedeutet: Alle Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte, deren Gesamtverkaufsfläche mindestens 800 m² beträgt, sind verpflichtet, kleine Altgeräte wie Bügeleisen, Fön oder elektrische Zahnbürste kostenfrei zurückzunehmen und zwar unabhängig davon, ob die Geräte dort gekauft wurden. Bei größeren Altgeräten gilt diese Rücknahmepflicht nur bei Neukauf eines ähnlichen Gerätes.

Gefahr für Mensch und Umwelt durch falsch entsorgte Elektroaltgeräte

Falsch entsorgte Elektroaltgeräte sind nicht nur eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, sondern deren falsche Entsorgung hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Platin, Kupfer oder Aluminium, die in neuen Produkten wiedereingesetzt werden können. Außerdem sind in Elektrogeräten teilweise gefährliche Stoffe wie Quecksilber, Blei, Cadmium, FCKW oder Asbest verbaut. Nicht zuletzt können falsch entsorgte Elektrogeräte, in denen Lithium-Ionen-Batterien oder -Akkus verbaut sind, eine mögliche Brandursache in Müllfahrzeugen und Entsorgungsanlagen sein.

Nicht in den Hausmüll

Daher sind Elektrogeräte, Batterien und Akkus mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Geräte mit diesem Symbol gehören in keinem Fall in den Hausmüll.

Rücknahmeaktion auf den Recyclinghöfen am 14. Oktober

Der Stadtraumservice Mannheim nutzt den Aktionstag des Elektroschrotts und bedankt sich bei allen, die am 14. Oktober ein Elektroaltgerät auf dem Recyclinghof Im Morchhof 37 oder auf dem ABG-Recyclinghof Max-Born-Straße 28 abgeben, mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Von 8 bis 16 Uhr ist die Abfallberatung mit einem Informationsstand vor Ort und beantwortet alle Fragen rund um Elektroaltgeräte.

Zusätzliche Informationen zur richtigen Entsorgung von Elektroaltgeräten gibt es auf www.mannheim.de unter dem Suchbegriff „Elektroaltgeräte“.

Quelle: Stadt Mannheim