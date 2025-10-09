Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 13. bis 17. Oktober in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Hauptstraße – Ilvesheimer Straße – Reichskanzler-Müller-Straße – Schienenstraße – Schwetzinger Straße – Seckenheimer Straße – Spessartstraße (Brüder-Grimm-Grundschule Feudenheim) – Werderplatz (Oststadtschule Grundschule) – Wiesbadener Straße (Friedrich-Ebert-Schule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.
Quelle: Stadt Mannheim