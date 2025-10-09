Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 13. Oktober bis 19. Oktober 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor:

Montag, 13. Oktober: Pfingstweide, Friesenheim und Oggersheim; Dienstag, 14. Oktober: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 15. Oktober:

Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 16. Oktober: Edigheim, Friesenheim und West; Freitag, 17. Oktober: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach; Samstag, 18. Oktober: Oggersheim, Ruchheim und Oppau.

Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Quelle Stadt Lu