Ludwigshafen – Glückliches Ende: Vermisste Katze „Kitty“ ist wieder da!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Große Freude in der Saarlandstraße in Ludwigshafen! Die zwei Jahre alte Britisch-Kurzhaarkatze Kitty, die seit Dienstag vermisst wurde, ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Nachdem die Besitzerin Zana Ali Rasul über MRN-News um Hilfe gebeten hatte, gingen zahlreiche Hinweise aus der Nachbarschaft ein. Dank der großen Anteilnahme und Aufmerksamkeit vieler Leserinnen und Leser konnte Kitty schließlich gefunden und ihrer überglücklichen Familie zurückgebracht werden.

„Wir sind überglücklich und möchten uns bei allen bedanken, die die Suchmeldung geteilt und mitgeholfen haben – besonders bei MRN-News für die schnelle Veröffentlichung“, so Zana Rasul.

Die Kinder sind erleichtert, Kitty schnurrt wieder auf dem heimischen Sofa – und alle Beteiligten freuen sich über das Happy End dieser bewegenden Suche.

MRN-News freut sich mit der Familie und bedankt sich bei allen, die durch ihre Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft dazu beigetragen haben, dass Kitty wieder zu Hause ist.

Übrigens: Kitty ist nicht die erste Katze, die durch einen Aufruf über MRN-News wiedergefunden wurde. Immer wieder erreichen uns glückliche Rückmeldungen von Tierhaltern, deren vermisste Lieblinge dank unserer Leserinnen und Leser zurückkehren konnten.

MRN-News wird auch künftig für seine Leserinnen und Leser da sein – mit Herz, Aufmerksamkeit und der Kraft unserer großen Community.

Quelle: MRN-News