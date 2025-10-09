  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.10.2025, 20:59 Uhr

Ludwigshafen – „Deine Welt ist auch meine Welt“


Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – BG Klinik Ludwigshafen stellt Werke des Ateliers Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt aus.

Vom 15. Oktober 2025 bis zum 15. Januar 2026 präsentiert die BG Klinik in Ludwigshafen im Erdgeschoss rund um das Foyer und das Café farbenfrohe Exponate aus dem Atelier Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Gemeinsam wollen die BG Klinik Ludwigshafen und die Lebenshilfe auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen.

Die Ausstellung „Deine Welt ist auch meine Welt“ wird im Rahmen einer Vernissage am Mittwoch, 15.10.2025 um 16 Uhr von Susanne Dieffenbach (Geschäftsführerin der BG Klinik Ludwigshafen) und Prof. Paul Alfred Grützner (Ärztlicher Direktor der BG Klinik Ludwigshafen) am Café eröffnet. Dort führt Dr. Karin Bury (Leiterin des Ateliers Molemol) auch in die Ausstellung ein und wird die anwesenden Künstlerinnen und Künstler vorstellen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Januar 2026 während der regulären Kliniköffnungszeiten öffentlich und barrierefrei zugänglich. Alle Werke können erworben werden. Der Erlös fließt je zur Hälfte an die Ausstellenden und an die Atelierkasse zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial.

Die Veranstaltungsreihe „Kunst in der Klinik“ will Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden Kunst als heilendes Medium nahe bringen. Wo Patienten das Krankenhaus als angstbesetzten Raum wahrnehmen, kann Kunst eine Atmosphäre der Wärme schaffen, Ablenkung bringen, den Blick auf Neues lenken und damit die Heilung fördern. So können Impulse gesetzt werden und neue Anregungen entstehen.

Über Molemol (pfälzisch für „Male einmal!“)
Neun erwachsene Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung zeigen in dieser Ausstellung eine Auswahl großformatiger Acrylgemälde mit abstrakten und gegenständlichen Motiven. Das Atelier Molemol besteht seit zehn Jahren und ist ein kreativer Raum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam künstlerisch tätig sind, sich gegenseitig inspirieren und mit verschiedenen gestalterischen Techniken experimentieren.

Die Teilnehmenden arbeiten in kleinen Teams, setzen sich mit kunstgeschichtlichen Themen auseinander, besuchen gemeinsam Ausstellungen und Museen und erhalten die Möglichkeit sich an Wettbewerben und inklusiven Kunstaktionen zu beteiligen. Das Atelier wurde 2022 mit dem Kulturförderpreis der Sparkasse Vorderpfalz ausgezeichnet. 2023 folgten der Mackpreis für Kunst und der Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz mit einer Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2024.

Quelle: BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com