Ludwigshafen – „Deine Welt ist auch meine Welt“



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – BG Klinik Ludwigshafen stellt Werke des Ateliers Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt aus.

Vom 15. Oktober 2025 bis zum 15. Januar 2026 präsentiert die BG Klinik in Ludwigshafen im Erdgeschoss rund um das Foyer und das Café farbenfrohe Exponate aus dem Atelier Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt. Gemeinsam wollen die BG Klinik Ludwigshafen und die Lebenshilfe auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen.

Die Ausstellung „Deine Welt ist auch meine Welt“ wird im Rahmen einer Vernissage am Mittwoch, 15.10.2025 um 16 Uhr von Susanne Dieffenbach (Geschäftsführerin der BG Klinik Ludwigshafen) und Prof. Paul Alfred Grützner (Ärztlicher Direktor der BG Klinik Ludwigshafen) am Café eröffnet. Dort führt Dr. Karin Bury (Leiterin des Ateliers Molemol) auch in die Ausstellung ein und wird die anwesenden Künstlerinnen und Künstler vorstellen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Januar 2026 während der regulären Kliniköffnungszeiten öffentlich und barrierefrei zugänglich. Alle Werke können erworben werden. Der Erlös fließt je zur Hälfte an die Ausstellenden und an die Atelierkasse zur Anschaffung von Verbrauchsmaterial.

Die Veranstaltungsreihe „Kunst in der Klinik“ will Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden Kunst als heilendes Medium nahe bringen. Wo Patienten das Krankenhaus als angstbesetzten Raum wahrnehmen, kann Kunst eine Atmosphäre der Wärme schaffen, Ablenkung bringen, den Blick auf Neues lenken und damit die Heilung fördern. So können Impulse gesetzt werden und neue Anregungen entstehen.

Über Molemol (pfälzisch für „Male einmal!“)

Neun erwachsene Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung zeigen in dieser Ausstellung eine Auswahl großformatiger Acrylgemälde mit abstrakten und gegenständlichen Motiven. Das Atelier Molemol besteht seit zehn Jahren und ist ein kreativer Raum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam künstlerisch tätig sind, sich gegenseitig inspirieren und mit verschiedenen gestalterischen Techniken experimentieren.

Die Teilnehmenden arbeiten in kleinen Teams, setzen sich mit kunstgeschichtlichen Themen auseinander, besuchen gemeinsam Ausstellungen und Museen und erhalten die Möglichkeit sich an Wettbewerben und inklusiven Kunstaktionen zu beteiligen. Das Atelier wurde 2022 mit dem Kulturförderpreis der Sparkasse Vorderpfalz ausgezeichnet. 2023 folgten der Mackpreis für Kunst und der Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz mit einer Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 2024.

Quelle: BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH