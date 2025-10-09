Ludwigshafen – After Work im Turmrestaurant im Ebertpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 10. Oktober verwandelt sich das Gelände rund um das Turmrestaurant im Ebertpark in eine stimmungsvolle Open-Air-Location: Ab 18:00 Uhr lädt das beliebte Lokal zur After Work Veranstaltung auf der Bühne an der Konzertmuschel ein.

Für musikalische Highlights sorgen DJ DIDI & Isonil, „the spirit of electronic sound“, die das Publikum mit einer gelungenen Mischung aus Musik und Groove begeistern. Genießen Sie den Feierabend in entspannter Stimmung und in einem besonderem Ambiente.

Der Eintritt ist frei.

Turmrestaurant im Ebertpark