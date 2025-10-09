  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.10.2025, 13:24 Uhr

Landau – Problemabfallsammlung am 18. Oktober im WertstoffWirtschaftszentrum Nord bei Edesheim

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sammlung für Problemabfälle findet am Samstag, 18. Oktober, von 8.30 bis 11.30 Uhr beim WertstoffWirtschaftszentrum Nord bei Edesheim statt. Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit Problemabfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen.

Der problematische Müll, es dürfen pro Haushalt Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Liter sein, ist ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen Behältern und Verpackungen abzugeben. Bei mehreren anzugebenden Problemabfällen diese bitte bereits vorsortieren, um bei der Abgabe Zeit zu sparen. Da eine größere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, können Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden. Vor, während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982-980) in Verbindung setzen.

Was kann abgegeben werden, was nicht?
Abgegeben werden können Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl nehmen das Altöl von ihren Kundinnen und Kunden kostenlos zurück. Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen.

Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Sie können in haushaltsüblichen Mengen in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben wandern in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Vollständig eingetrocknete Dispersionsfarben können über den Restmüll entsorgt werden.

Wissenswertes online und in der App
Mehr Informationen finden sich im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 2025, auf der Webseite des Landkreises Südliche Weinstraße (www.suedliche-weinstrasse.de/abfall) sowie in der SÜW-WertstoffApp. Die App kann in den App-Stores oder online heruntergeladen werden über www.suedliche-weinstrasse.de/wertstoffapp

Quelle: Stadt Landau

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Sandhausen – Sandhäuser Fest der Feste beginnt – Vier Tage lang großes Amüsement, gelebte Tradition und innige Gemeinschaft bei der Kerwe – Kerwekomitee feiert 20-jähriges Bestehen

    • Sandhausen – Sandhäuser Fest der Feste beginnt – Vier Tage lang großes Amüsement, gelebte Tradition und innige Gemeinschaft bei der Kerwe – Kerwekomitee feiert 20-jähriges Bestehen
      Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Was geht ab? Die Kerwe geht ab“ – Bürgermeister Hakan Günes kann und will seine Vorfreude auf das Sandhäuser Fest der Feste gar nicht verbergen. Vier Tage lang, von Samstag bis Dienstag, 11. bis 14. Oktober 2025, stehen großes Amüsement, gelebte Tradition und inniges Gemeinschaftsgefühl an erster Stelle, wenn die Vereine, die Bürgerinnen ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Herbst-Highlights im Zoo Heidelberg Wo es für Besucher jetzt besonders spannend ist

    • Heidelberg – Herbst-Highlights im Zoo Heidelberg Wo es für Besucher jetzt besonders spannend ist
      Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Besuch im herbstlichen Zoo Heidelberg loht sich: Der diesjährige Zwergotter-Nachwuchs zeigt sich erstmals auf der Außenanlage und bei den Rüsselhündchen raschelt es im Laub. Wer etwas Zeit und Geduld mitbringt, kann jetzt besondere Tierbeobachtungen machen. Es herrscht ein quirliges Treiben auf der Außenanlage bei den Zwergottern vor dem Elefantenhaus: Die drei sieben ... Mehr lesen»

      • Reutlingen – Bundesweiter Schlag gegen Underground Economy Szene

    • Reutlingen – Bundesweiter Schlag gegen Underground Economy Szene
      Reutlingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg und der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg und die Ermittler der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen haben im Kampf gegen Cyberkriminalität einen erneuten Erfolg zu verzeichnen. In enger Kooperation ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, illegale Aktivitäten und deren Verursacher in der scheinbaren ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Sie sind zurück! „The Music of QUEEN“ – die große Musik-Dinner-Show im Heidelberger Schloss

    • Heidelberg – Sie sind zurück! „The Music of QUEEN“ – die große Musik-Dinner-Show im Heidelberger Schloss
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Schloss Gastronomie präsentiert vom 20. November bis zum 10. Januar 2026 die von Entertainer Dierk Murelli moderierte Musik-Dinner-Show: „The Music of QUEEN“ und erweckt einen Abend lang einer der größten Bands aller Zeiten zu neuem Leben. Am 20. November startet mit „The Music of QUEEN“ die nächste Ausgabe ... Mehr lesen»

      • Landau – „Grün statt grau“: Online-Vortrag zum Thema Dach- und Fassadenbegrünung

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet am Dienstag, 14. Oktober, um 18 Uhr einen kostenfreien Online-Vortrag „Grün statt Grau – Dach und Fassade klimagerecht begrünen“ an. Dabei dreht sich alles ums Grün am Haus und warum und für wen es sinnvoll ist. Referentin Bettina Niestrath zeigt, wie die Begrünung zur Kühlung, Luftreinigung ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – 1. Hockenheimer Buchmesse! Lesungen und Vorträge – Regionale Autoren stellen ihre Werke vor

    • Hockenheim – 1. Hockenheimer Buchmesse! Lesungen und Vorträge – Regionale Autoren stellen ihre Werke vor
      Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 2. November 2025 lässt Hockenheim die Herzen von Bücherfans und Literaturliebhabern höherschlagen. Bei der 1. Hockenheimer Buchmesse dreht sich alles um das Abenteuer Lesen. Von packenden Krimis über mitreißende Fantasy-Abenteuer bis hin zu bezaubernder Unterhaltungsliteratur und liebevoll gestalteten Kinder- und Jugendbüchern ist für jeden Bücherwurm etwas Passendes dabei. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – After Work im Turmrestaurant im Ebertpark

    • Ludwigshafen – After Work im Turmrestaurant im Ebertpark
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 10. Oktober verwandelt sich das Gelände rund um das Turmrestaurant im Ebertpark in eine stimmungsvolle Open-Air-Location: Ab 18:00 Uhr lädt das beliebte Lokal zur After Work Veranstaltung auf der Bühne an der Konzertmuschel ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Für musikalische Highlights sorgen DJ DIDI & Isonil, „the spirit of ... Mehr lesen»

      • Nußloch – 30-Jähriger von Unbekanntem mit Schreckschusswaffe angegriffen – Zeugenaufruf

    • Nußloch – 30-Jähriger von Unbekanntem mit Schreckschusswaffe angegriffen – Zeugenaufruf
      Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 30-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Nußloch von einem unbekannten Täter mit einer Schreckschusswaffe angegriffen. Der 30-Jährige hielt sich kurz nach 21 Uhr vor einem Imbissgeschäft in der Loppengasse auf, als ein unbekannter Mann ihn ansprach und aufforderte mit zu dessen Fahrzeug zu kommen. Der 30-Jährige folgte dem Mann um die Ecke, ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 13. Oktober bis 19. Oktober 2025

    • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 13. Oktober bis 19. Oktober 2025
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor: Montag, 13. Oktober: Pfingstweide, Friesenheim und Oggersheim; Dienstag, 14. Oktober: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 15. Oktober: Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 16. Oktober: Edigheim, Friesenheim und West; Freitag, 17. Oktober: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach; Samstag, 18. Oktober: Oggersheim, Ruchheim und ... Mehr lesen»

      • Bammental – 77-jährige Autofahrerin kollidiert mit Brückengeländer

    • Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr kollidierte eine 77-jährige Skoda-Fahrerin auf der B45 auf Höhe des Ortsteils Kriegsmühle mit einem Brückengeländer und verursachte einen Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Die Frau war in Richtung Bammental unterwegs und fiel im Voraus bei anderen Verkehrsteilnehmern bereits durch deren unsichere Fahrweise auf. Letztlich kam sie von ... Mehr lesen»

