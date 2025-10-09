Landau – „Grün statt grau“: Online-Vortrag zum Thema Dach- und Fassadenbegrünung

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet am Dienstag, 14. Oktober, um 18 Uhr einen kostenfreien Online-Vortrag „Grün statt Grau – Dach und Fassade klimagerecht begrünen“ an. Dabei dreht sich alles ums Grün am Haus und warum und für wen es sinnvoll ist. Referentin Bettina Niestrath zeigt, wie die Begrünung zur Kühlung, Luftreinigung und Biodiversität beitragen kann. Neben Informationen, Tipps und Anwendungsbeispielen für Eigentümerinnen und Eigentümer setzt sie im Vortrag Impulse, die auch für Mieterinnen und Mieter interessant sind.

Inklusive Fragerunde dauert der Vortrag bis etwa 19.30 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.suedliche-weinstrasse.de/gruen-statt-grau, der Vortrag wird über die Plattform Edudip stattfinden. Teilnehmende erhalten vorab einen entsprechenden Link.

Quelle: Stadt Landau