Landau – Großzügige Spende für naturnahe Projekte an der Grundschule Landau-Dammheim – Freundeskreis Blühendes Landau überreicht 3.000 Euro

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Neue Hochbeete, schönere Gärten und duftende Blumen – all das kann dank einer Spende des Freundeskreises Blühendes Landau künftig an der Grundschule Landau-Dammheim umgesetzt werden. Insgesamt 3.000 Euro hatte Günter Haas, Mitglied im erweiterten Vorstand des Vereins, in Form eines symbolischen Schecks für die Schule im Gepäck. Mit dieser Unterstützung möchte der Freundeskreis naturnahe Projekte fördern und den Kindern den praktischen Umgang mit Natur und Nachhaltigkeit näherbringen. „Ich danke dem Freundeskreis für die Blumenspende hier an der Grundschule Dammheim. Die Entsiegelung und Verschönerung des Schulgeländes steht auf unserer Agenda, dafür prüfen wir verschiedene Fördermöglichkeiten. Da diese aber nicht sofort umzusetzen sind, sind kleine Projekte und das Engagement von Eltern oder Vereinen umso wichtiger“, so Schuldezernentin Lena Dürphold im Rahmen der Übergabe.

„Auch wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung. Sie gibt uns noch mehr die Chance, unseren Kindern lebendige Naturerfahrungen zu ermöglichen und gleichzeitig ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu fördern,“ geht der Dank von Schulleiterin Sabine Pfeiffer im Namen der gesamten Schulgemeinschaft an den Freundeskreis Blühendes Landau. Die Kontaktaufnahme mit dem Freundeskreis und konkrete Absprachen wurden von Andrea Bruhn begleitet, die die Ökologie-AG an der Schule leitet und seit Jahren das Thema Naturpädagogik in der Schule fördert. Dank der Spende erhalten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule neue Möglichkeiten, die Natur direkt auf dem Schulgelände zu erleben und aktiv mitzugestalten. „Und das ist unser Anliegen“, so Günter Haas. „Wir möchten Kindern die Natur näherbringen. Sie sollten bereits in der Schule lernen, wie was wächst und schmeckt. Ich wünsche der Schule viel Erfolg bei den geplanten Maßnahmen.“

Im Rahmen einer Umfrage konnten die Kinder der Grundschule selbst Ideen einbringen, wie sie sich ihr Schuldgelände vorstellen. Dabei ist herausgekommen, dass sie klare und realistische Wünsche haben, wie zum Beispiel ein schönes neues Klettergerüst. Hintergrund der Umfrage ist die geplante, schrittweise Veränderung des Schulhofes, der künftig in eine Ballspiel-, eine Ruhe und eine Kletter- und Bewegungszone eingeteilt werden soll.

Quelle: Stadt Landau