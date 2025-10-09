  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Kallstadt – „Gordon persönlich“ in Kallstadt: Über 80 Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten CDU-Parteichef Gordon Schnieder als Politiker und Mensch


Kallstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Gut fünf Monate sind es noch bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die CDU im Land will endlich wieder die Verantwortung übernehmen – mit Gordon Schnieder als Ministerpräsident an der Spitze.

Wofür der CDU-Spitzenkandidat steht und welche Ziele die Union für das Bundesland hat, das hat der 50-Jährige in dieser Woche auch bei seinem Besuch in Kallstadt deutlich gemacht. „Mir ist der Austausch, der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern das Wichtigste – Hinschauen, Zuhören, die Themen für unsere Arbeit mitnehmen“, betont Gordon Schnieder.

Dazu ist er nach seiner erfolgreichen Sommertour auch im Herbst wieder für drei Termine unterwegs. Über 80 Bürgerinnen und Bürger in Kallstadt nutzten am Dienstagabend die Gelegenheit, mit dem Spitzenkandidaten ins Gespräch zu kommen. In lockerer Atmosphäre ging es in den Winzerstuben Weick nicht nur um politische Fragen, sondern auch um ganz persönliche Einblicke in Kindheit, Jugend und Familie des gelernten Finanzwirtes und Familienvaters.


„Ich glaube, dass die Leute auch wissen möchten, was den Menschen hinter dem Politiker umtreibt, welche Werte und Interessen er hat“, sagt Gordon Schnieder – und ergänzt: „Es macht mir außerdem unheimlich Spaß, wenn die Leute mit mir auch über ein paar Anekdoten schmunzeln können.“ Daneben ging es selbstverständlich auch um die drängenden Themen und Probleme, die die CDU lösen möchte: an den Grundschulen, den Kliniken oder bei den kommunalen Finanzen etwa.

Im Rahmen seiner Herbsttour wird Gordon Schnieder in der kommenden Woche noch zwei weitere Orte besuchen. Am Montag, dem 13.10., ist Schnieder zu Gast in Wörrstadt und zwei Tage später, am 15.10., in Pirmasens. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 19:00 Uhr.

Bildrechte: CDU Rheinland-Pfalz
Veröffentlichung honorarfrei

Bildunterschrift:
Bild 1: Spaß am Dialog mit den Menschen: Gordon Schnieder bei seiner Veranstaltung „Gordon persönlich“ in Kallstadt.

Bild 2: Wofür steht der Politiker Gordon Schnieder? Und wer ist der Mensch dahinter? Diese und mehr Fragen beantwortete der Spitzenkandidat und Parteichef der CDU-Rheinland-Pfalz bei „Gordon persönlich“ in Kallstadt.

Quelle: CDU Rheinland-Pfalz

