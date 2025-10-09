Hockenheim – 1. Hockenheimer Buchmesse! Lesungen und Vorträge – Regionale Autoren stellen ihre Werke vor

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 2. November 2025 lässt Hockenheim die Herzen von Bücherfans und Literaturliebhabern höherschlagen. Bei der 1. Hockenheimer Buchmesse dreht sich alles um das Abenteuer Lesen. Von packenden Krimis über mitreißende Fantasy-Abenteuer bis hin zu bezaubernder Unterhaltungsliteratur und liebevoll gestalteten Kinder- und Jugendbüchern ist für jeden Bücherwurm etwas Passendes dabei.

In den Räumen des Hoggema Treffs (Ottostraße 2, 68766 Hockenheim) findet von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein stündlich wechselndes Programm aus Lesungen und interessanten Vorträgen statt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, gemeinsam in fantastische literarische Welten abzutauchen. Um 11:00 Uhr wird Bürgermeister Matthias Beck alle Mitwirkenden und Gäste herzlich begrüßen. Neben regionalen Autorinnen und Autoren der Gruppe LeseZeit wird auch die Stadtbibliothek sowie die Buchhandlung Gansler vor Ort mit Buchempfehlungen vertreten sein.

Dieses literarische Erlebnis wird gemeinschaftlich von der Stadtverwaltung, der Lokalen Agenda Hockenheim, der Stadtbibliothek, der Gruppe LeseZeit sowie der Buchhandlung Gansler organisiert und umgesetzt.

Der Eintritt ist frei. Das vollständige Programm ist auf der Homepage der Stadt Hockenheim zu finden: https://www.hockenheim.de/buchmesse

Quelle: Stadt Hockenheim