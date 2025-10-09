  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberger Science Slam Wissenschaft, die rockt am 20. Oktober!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Spannung steigt, die Bühne ist bereit: Am 20. November dürfen sich alle SlamFans wieder auf den Heidelberger Science Slam im Karlstorbahnhof freuen. Nachwuchswissenschaftler*innen aus ganz Deutschland bringen das Neueste aus ihrer Forschung in kurzweiligen Vorträgen auf die große Bühne und sorgen für einen
Abend voller Unterhaltung, Inspiration und Wissenschaft. Tickets und weitere Termine gibt’s unter science-slam.com.
SCIENCE SLAM
Lachen bis die Tränen kommen, Unverständliches endlich verstehen und verblüffendes Neuwissen mit nach Hause nehmen – all das erwartet dich bei einem Science Slam. In lockerer Umgebung überzeugen Nachwuchswissenschaftler*innen auf der großen Bühne ihr Publikum davon, wie spannend Wissenschaft sein kann. In knackigen zehn Minuten präsentieren sie kreativ, verständlich und unterhaltsam das Neueste aus ihrer Forschung. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den besten Vortrag geliefert hat. Also sei dabei, wenn es wieder heißt: Slam frei!

Heidelberger Science Slam
Ort: Kulturhaus Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg
Datum: 20.1.2025
Zeit: Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr
Tickets: www.science-slam.com/termine/heidelberg/kulturhaus-karlstorbahnhof20-november-2025/

Weitere Infos
:: instagram.com/scienceslam_com
:: facebook.com/scienceslams
:: youtube.com/scienceslamcom
:: linkedin.com/company/science-slam-com/
:: science-slam.com
:: tiktok.com/scienceslam_com

Quelle: Science & Stories GmbH

﻿

///MRN-News.de      
