Heidelberg – Sie sind zurück! „The Music of QUEEN“ – die große Musik-Dinner-Show im Heidelberger Schloss

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Schloss Gastronomie präsentiert vom 20. November bis zum 10. Januar 2026 die von Entertainer Dierk Murelli moderierte Musik-Dinner-Show: „The Music of QUEEN“ und erweckt einen Abend lang einer der größten Bands aller Zeiten zu neuem Leben. Am 20. November startet mit „The Music of QUEEN“ die nächste Ausgabe von Martin Scharffs Musik-Dinner-Show und damit wieder ein musikalisch-kulinarisches Erlebnis, das es so nicht noch einmal gibt. Denn einmal mehr vereinen sich legendäre Musik, Spitzenkulinarik und ein einzigartiges Ambiente zu einem mitreißenden Abend. „Die Kombination aus einem Live-Konzert, begleitet von einem Feinschmeckermenü und das in einem Schloss, ist in Deutschland einmalig“, sagt Gastgeber Martin Scharff. Für seine diesjährige Show holt er noch einmal Andy Kellers Band zusammen mit Valentin L. Findling für „The Music of QUEEN“ ins Schloss und lässt erneut den Kult und die unbändige Kraft einer Band aufleben, die für ewig unvergessen bleibt. Wieder mit auf der Bühne steht auch Dierk Murelli, der als Entertainer und Saxofonist durch die Show führt und Anekdoten aus der glorreichen Zeit von QUEEN zum Besten gibt. Murelli ist es auch, der vor fünf Jahren den ihm damals noch unbekannten jungen Valentin L. Findling auf seine Ähnlichkeit zu Freddie Mercury ansprach: „Ich dachte, dieser junge Mann braucht nur noch einen Schnurbart – mehr nicht. Dann hat er uns am nächsten Tag einen von ihm gesungenen QUEEN-Song geschickt und wir wussten: Damit muss er im Schloss auftreten.“

Deutschlands bester Freddie-Interpret

Erstmalig 2020 verwandelte sich dann Valentin L. Findling in den Ausnahmekünstler Freddie Mercury. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinem frappierenden Look und seiner energiegeladenen Präsenz auf der Bühne erweckt er den Eindruck, Freddie sei zurück. Damit nahm Findlings Karriere als QUEEN-Frontmann vor fünf Jahren im Heidelberger Schloss seinen Anfang; seither reist der charismatische Sänger mit der Band um Bandleader Andy Keller quer durch die Republik. Wo immer sie auftreten, sind Euphorie und ausgelassene Stimmung garantiert. Immer wieder wird der Sänger von der Presse und dem Publikum als authentischster Mercury-Darsteller Deutschlands gefeiert. Doch obwohl er dem berühmten Rockstar verblüffend nahekommt, versteht sich Findling nicht als bloße Kopie. Als ausgebildeter Pianist und Sänger drückt er jedem Konzert seinen eigenen Stempel auf: „Valentin live als Freddie zu sehen und zu hören, ist definitiv ein Erlebnis. Seine Konzerte sind immer ausverkauft und demnächst geht er mit seiner Band sogar nach Japan. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Band und ihn noch einmal auf unserer Bühne präsentieren können“, sagt Martin Scharff als Veranstalter. „Mit der Musik von QUEEN sind Gänsehautmomente vorprogrammiert. Unsere Light- und Soundshow, die wir im typischen Stil der 80er-Jahre planen, wird das Retro-Gefühl noch steigern.“ Der Königssaal wird wieder ein rundum Klangerlebnis bieten. Das Lichtkonzept sieht große Strahler und Lichtpanels wie zu Zeiten der großen Live-Konzerte von QUEEN vor in Verbindung mit modernen Lichtsystemen für eine größtmögliche visuelle Wirkung.

Live-Musik trifft Vier-Gänge-Kunst

Doch Scharff ist nicht der Veranstalter dieser außergewöhnlichen Show, sondern auch Spitzenkoch mit 30 Jahren Erfahrung als Michelin-Sternekoch, der an jedem Showtermin selbst in der Küche und am Pass steht. Mit seinem Menü in vier Gängen komplettiert er einen mit allen Sinnen genussvollen Abend. In diesem Jahr präsentiert Scharff in der Vorspeise sogenannten Landlachs, der ganz neu nachhaltig, regional und kontrolliert in Aquakulturen gezüchtet wird. Diesen Premium-Lachs werden orientalische Aromen wie Curry, Koriander und Safran umspielen. Die vegetarische Variante besticht als „Pilz-Gateau“ mit einem ausgeprägten Umami-Geschmack. Im Zwischengang verführt das Menü mit einer cremig-knusprigen Liaison aus einer Süßkartoffel-Kokossuppe mit Gemüse-Bites und gerösteten Cashewkernen. Der Hauptgang fängt die leckersten Winteraromen ein: Dabei treffen Barbarieente, getrüffelter Rahmwirsing, Kartoffelgratin und Holunderessigjus aufeinander. Für Vegetarier serviert Scharff stattdessen eine feine Fleischalternative von Green Mountain. Zum Abschluss, nachdem Hymnen wie „We Are the Champions“ oder „Who Wants to Live Forever“ entweder den Atem nehmen oder zum Mitsingen anregen, krönt das Dessert aus Original Beans Schokolade mit exotischen Früchten, Sanddorn und After-Eight-Sorbet einen unvergesslichen Abend in einer der schönsten Locations der Region.

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Über den Dächern Heidelbergs thront eine der eindrucksvollsten Schlossruinen Europas – und genau dort vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit 13 Jahren unterschiedlichste Genusswelten. In dieser besonderen Kulisse werden Veranstaltungen aller Art zu unvergesslichen Ereignissen: Ein erfahrenes Event-Team sorgt dafür, dass jedes Fest in den stilvollen und romantischen Schlossgemäuern perfekt in Szene gesetzt wird. Martin Scharff, der über drei Jahrzehnte hinweg mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war, wagte 2019 den Schritt in die kreative Freiheit. Heute begeistert er mit einer unkomplizierten Aroma-Küche auf höchstem Niveau in „Scharff’s Schlossweinstube“. Neben seinen kulinarischen Ideen ist Scharff auch als kreativer Gastgeber für ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm im Schloss bekannt. Dabei gelingt es ihm, Musik, Entertainment und Kulinarik zu einem Erlebnis für alle Sinne zu verbinden – und das an einem der schönsten Orte des Landes.

Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG

Schlosshof 1, 69117 Heidelberg

info@hdsre.de, www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.

Quelle: Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG