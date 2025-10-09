Heidelberg – Inklusion an der Schule: Elternabend am 23. Oktober im Bürgerhaus B³ in der Bahnstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Staatliche Schulamt Mannheim und die Stadt Heidelberg laden zu einem Informationsabend für Eltern zum Thema Inklusion und Formen des gemeinsamen Unterrichts in Heidelberg ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. Oktober 2025, von 18.30 bis 20 Uhr im Bürgerhaus B³ am Gadamerplatz in der Bahnstadt statt. Sie richtet sich insbesondere an Eltern von zukünftigen Schulkindern mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Willkommen sind aber auch Eltern, deren Kind bereits eine Schule besucht. Die Veranstaltung gibt eine Übersicht zu den schulischen Möglichkeiten in Heidelberg und bietet eine Plattform für offene Fragen.
Quelle: Stadt Heidelberg