Heidelberg – Hundesteuer wird zum 1. Januar 2026 erhöht – Erste Anpassung seit knapp 30 Jahren – Stadt führt neue Steuer auf Kampfhunde ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Hundesteuer wird in Heidelberg zum 1. Januar 2026 erhöht. Hundehalterinnen und Hundehalter zahlen dann für den ersten Hund 144 Euro pro Jahr, statt wie bisher 108 Euro, und für jeden weiteren Hund 288 Euro, statt wie bisher 216 Euro. Zudem wird eine Steuer auf Kampfhunde und gefährliche Hunde neu eingeführt: Diese beträgt 600 Euro pro Jahr. Die bisher gültige Zwingersteuer von 60 Euro pro Jahr wird abgeschafft, da es nur wenige Zwinger gibt und der Verwaltungsaufwand hoch ist. Der Gemeinderat hat die Reformierung der Hundesteuer in seiner Sitzung am 8. Oktober 2025 beschlossen. Die Steuersätze hatten sich seit 1997 nicht verändert.

Stadt bittet um Rückmeldung zur Hunderasse – für eine korrekte Steuerfestsetzung

Zur Einstufung von Hunden als Standard- oder gefährliche Hunde (Kampfhunde) hat die Stadt Heidelberg Ende Juli 2025 einen kurzen Fragebogen an Hundehalterinnen und Hundehalter versendet und bittet weiterhin um Rücksendung, sofern diese noch nicht erfolgt ist. Auch Personen, die aktuell von der Hundesteuer befreit sind, sind zur Abgabe verpflichtet. Falls die Hunderasse nicht bekannt ist, sollen Angaben zu Vater- und Muttertier gemacht oder alternativ ein farbiges Foto des Hundes beigefügt werden – gerne auch per E-Mail. Liegt bis zum 1. Dezember 2025 keine Rückmeldung vor, wird der höhere Steuersatz für gefährliche Hunde angewendet.

Befreiung von der Hundesteuer mit Heidelberg-Pass/Heidelberg-Pass+

Inhaberinnen und Inhaber eines Heidelberg-Passes oder eines Heidelberg-Passes+ können von der Hundesteuer befreit werden. Dafür müssen sie bis spätestens 2. November 2025 einen Nachweis über ihren Heidelberg-Pass/Heidelberg-Pass+ oder dessen Verlängerung vorlegen – dies ist möglich beim Kämmereiamt, Abteilung Kasse und Steuern, Poststraße 50, 69115 Heidelberg, oder per E-Mail an steuern@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg