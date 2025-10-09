Heidelberg – Gemeinderat: Dr. Jan Gradel rückt für Matthias Kutsch nach

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Heidelberger Gemeinderat gibt es einen Wechsel: Das Gremium hat in seiner Sitzung am 8. Oktober 2025 das Nachrücken von Dr. Jan Gradel für Matthias Kutsch (CDU) beschlossen. Oberbürgermeister Eckart Würzner hieß Dr. Jan Gradel, der dem Gemeinderat bereits von 1994 bis 2024 angehörte, nach der erfolgten Verpflichtung im Großen Rathaussaal willkommen. Oberbürgermeister Würzner verabschiedete zugleich Matthias Kutsch, der dem Heidelberger Gemeinderat seit 2014 angehörte und nun auf eigenen Wunsch ausschied. Kutsch ist seit dem 6. Juni 2025 Bürgermeister der Stadt Eppelheim.

Dr. Jan Gradel gehört künftig dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität und dem Sportausschuss an.

Quelle: Stadt Heidelberg