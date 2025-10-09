  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.10.2025, 19:36 Uhr

Heidelberg – Austausch und Begegnung: UNESCO-Literaturstädte zu Gast in der Stadt – Mit Gästen aus Bremen, Jakarta und Lviv

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Brückenschlag zwischen den beiden deutschsprachigen UNESCO Cities of Literature Bremen – 2023 ins Netzwerk der UNESCO Creative Cities aufgenommen – und Heidelberg geht mit einer Begegnung der Heidelberger Autorinnen Sofie Morin und Charlotte Döhrmann mit den Bremer Autorinnen Ursel Bäumer und Gianna Lange in eine neue Runde. Die vier Schriftstellerinnen treffen am Samstag, 11. Oktober 2025, um 16 Uhr im „Klub“ des Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz, in der Heidelberger Südstadt aufeinander.

Sofie Morin spricht mit Ursel Bäumer über deren Roman „Louise“ (Verlag Nagel & Kimche, 2023), über weibliches Schreiben und die (Selbst-)Bilder als Künstlerin. Charlotte Döhrmann, Autorin und Mitgründerin von „Pigeon Publishing“, stellt mit Gianna Lange eine Autorin vor, die Gründungsmitglied sowohl eines Lyrikkollektivs als auch eines Kollektivs für junge Literatur ist sowie Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift „Koller“. Alle vier lesen zudem aus ihren eigenen Werken. Der Abend bietet somit Einblick in die literarische Szene beider UNESCO-Literaturstädte. Am 25. Oktober 2025 sind Sofie Morin und Charlotte Döhrmann im Gegenzug zu Gast in Bremen. Der Abend ist eine Kooperationsveranstaltung der UNESCO Cities of Literature Bremen und Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Bremer Literaturkontor, dem Literaturherbst Heidelberg und dem Karlstorbahnhof. Der Eintritt ist frei.

Übersetzerwerkstatt befasst sich mit Lyrik aus Indonesien

Das in der UNESCO City of Literature Heidelberg initiierte internationale Literaturformat „Expedition Poesie“ präsentiert am Dienstag, 14. Oktober 2025, 19 Uhr, im Völkerkundemuseum, Hauptstraße 235, die Ergebnisse der jüngsten Runde. Das Format bringt seit mehreren Jahren Dichterinnen und Dichter aus Heidelberg und verschiedenen anderen UNESCO Cities of Literature – etwa Prag, Granada und Melbourne – zusammen, um die jeweils eigene Gedichte in einem mehrtägigen, bilingualen Workshop gemeinsam zu übersetzen und so den interkulturellen Austausch zu fördern. Das Format wurde im Staatenbericht des Auswärtigen Amts 2024 als Best-Practise-Beispiel zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen genannt.

Im Herbst 2024 reiste die Übersetzerwerkstatt „Expedition Poesie“ von Heidelberg aus nach Jakarta. Im dortigen Goethe-Institut übertrugen Charlotte Döhrmann, Claudia Kiefer und Hans Thill aus Heidelberg ihre Gedichte mit Elisabeth Yane Ardanesywari, Bageur Al Ikhsan und Angelina Enny aus Jakarta jeweils in die andere Sprache (Indonesisch/Deutsch). Martina Heinschke fungierte während der kompletten Zeit als Übersetzerin und Kulturvermittlerin in beide Richtungen. Zum Abschluss wurden die Ergebnisse dieses Workshops im Saal des Projektpartners Goethe-Institut Jakarta der Öffentlichkeit präsentiert.

Nun findet unter dem Titel „Expedition Poesie: Lyrikerinnen und Lyriker aus zwei Sprachen übersetzen ihre Gedichte miteinander / Ekspedisi ke alam puisi: penyair dua bahasa menerjemahkan karya mereka bersama-sama” der Gegenbesuch aus Jakarta in Heidelberg (und anschließend auf der International Stage der Frankfurter Buchmesse) statt, um die seinerzeit entstandenen Übertragungen dem hiesigen Publikum vorzustellen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der UNESCO City of Literature Heidelberg mit der UNESCO City of Literature Jakarta, dem Goethe-Institut Jakarta und dem Literaturherbst Heidelberg. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, um 19 Uhr im Museum Haus Cajeth, Haspelgasse 12, wird die ukrainische Lyrikerin Halyna Kruk (Lviv) unter dem Titel „Lyrik im Ausnahmezustand? Über das Schreiben im und gegen den Krieg“ beim Literaturherbst Heidelberg im Gespräch mit der in Heidelberg lebenden Sprachwissenschaftlerin und Übersetzerin Stefaniya Ptashnyk Einblicke in das aktuelle Leben und Schaffen der Autoren und Autorinnen in der Ukraine gewähren, aber auch in ihr eigenes Werk. Unter anderem stellt sie am Abend ihren neuen Gedichtband „CRASHKURS IN MOLOTOWCOCKTAILS“ vor, der Anfang Oktober 2025 in der deutschen Übertragung durch Claudia Dathe und Stefaniya Ptashnyk im Verlag edition.fotoTAPETA, (Preisträger des Deutschen Verlagspreises 2025) erschienen ist.

Halyna Kruk zählt zu den wichtigsten literarischen Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Sie lebt und arbeitet weiterhin in Lviv. 2022 nahm die Lyrikerin bereits teil am Format „Worte im Widerstand. Stimmen ukrainischer Autorinnen und Autoren in Zeiten des Krieges“, das auf Initiative des Kulturamts Heidelberg Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus den UNESCO-Literaturstädten Lviv und Odessa ein Forum bot, um ihre Gedanken und ihre aktuelle Situation in knappen Worten einem deutschen wie auch internationalen Publikum mitzuteilen. Die Lesung der deutschen Gedichtübertragungen Halyna Kruks übernimmt die Schauspielerin Lisa Förster vom Theater und Orchester Heidelberg. Die Veranstaltung findet mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung und in Kooperation des Kulturamts mit dem Literaturherbst und dem Museum Haus Cajeth statt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com