09.10.2025, 16:03 Uhr

Gommersheim/Neustadt a.d. Weinstraße – Jugendlicher nach Familienstreitigkeiten festgenommen Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeidirektion Landau

Gommersheim/Neustadt a.d. Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 08.10.2025 gegen 22:30 Uhr ging der Hinweis ein, dass sich der 16-Jährige, der am 05.10.2025 seine Mutter im elterlichen Anwesen in Gommersheim angegriffen und verletzt hatte, in einer Wohnung im Stadtgebiet von Neustadt an der Weinstraße aufhält. Weil anzunehmen war, dass er ein Messer mitführt, wurde die Festnahme von Spezialkräften durchgeführt. Der Jugendliche wurde widerstandslos in Gewahrsam genommen. Im Vorfeld konnte gegen den 16-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau ein Unterbringungsbefehl erwirkt werden. Dieser wurde nach richterlicher Anhörung am heutigen Nachmittag in Vollzug gesetzt und der Jugendliche wurde in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht.

Quelle: Polizeidirektion Landau

      Ludwigshafen – Glückliches Ende: Vermisste Katze „Kitty" ist wieder da!

    Ludwigshafen – Glückliches Ende: Vermisste Katze „Kitty" ist wieder da!
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Große Freude in der Saarlandstraße in Ludwigshafen! Die zwei Jahre alte Britisch-Kurzhaarkatze Kitty, die seit Dienstag vermisst wurde, ist wohlbehalten zurückgekehrt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nachdem die Besitzerin Zana Ali Rasul über MRN-News um Hilfe gebeten hatte, gingen zahlreiche Hinweise aus der Nachbarschaft ein. Dank der großen Anteilnahme und Aufmerksamkeit vieler ... Mehr lesen»

      Germersheim – Internationale Zusammenarbeit für besseren Brandschutz – PAMINA-Projekt testet Waldbrandkameras

    Germersheim – Internationale Zusammenarbeit für besseren Brandschutz – PAMINA-Projekt testet Waldbrandkameras
      Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Germersheim geht den nächsten Schritt in Richtung Brand-Früherkennung und Prävention. Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit Frankreich – initiiert von einer grenzübergreifenden Arbeitsgruppe des Eurodistrikts PAMINA (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) – werden über einen Zeitraum von einem Jahr zunächst zwei Waldbrandkameras getestet, eine im Landkreis ... Mehr lesen»

      Sandhausen – Diebe entwendeten Schmuck aus Wohnhaus während Bewohner anwesend waren – Zeugenaufruf

    Sandhausen – Diebe entwendeten Schmuck aus Wohnhaus während Bewohner anwesend waren – Zeugenaufruf
      Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag um kurz vor 13:00 Uhr betraten zwei Unbekannte ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße und entwendeten Schmuckstücke. Während die 70-jährige Bewohnerin des Hauses im Garten arbeitete, nutzten zwei bislang unbekannte Täter die offenstehende Terrassentür zum Betreten des Hauses. Dort eigneten sie sich mehrere Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer von bislang unbekanntem Wert an. ... Mehr lesen»

      Landau – Großzügige Spende für naturnahe Projekte an der Grundschule Landau-Dammheim – Freundeskreis Blühendes Landau überreicht 3.000 Euro

    Landau – Großzügige Spende für naturnahe Projekte an der Grundschule Landau-Dammheim – Freundeskreis Blühendes Landau überreicht 3.000 Euro
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Neue Hochbeete, schönere Gärten und duftende Blumen – all das kann dank einer Spende des Freundeskreises Blühendes Landau künftig an der Grundschule Landau-Dammheim umgesetzt werden. Insgesamt 3.000 Euro hatte Günter Haas, Mitglied im erweiterten Vorstand des Vereins, in Form eines symbolischen Schecks für die Schule im Gepäck. Mit dieser Unterstützung möchte der Freundeskreis ... Mehr lesen»

      Sandhausen – Sandhäuser Fest der Feste beginnt – Vier Tage lang großes Amüsement, gelebte Tradition und innige Gemeinschaft bei der Kerwe – Kerwekomitee feiert 20-jähriges Bestehen

    Sandhausen – Sandhäuser Fest der Feste beginnt – Vier Tage lang großes Amüsement, gelebte Tradition und innige Gemeinschaft bei der Kerwe – Kerwekomitee feiert 20-jähriges Bestehen
      Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Was geht ab? Die Kerwe geht ab“ – Bürgermeister Hakan Günes kann und will seine Vorfreude auf das Sandhäuser Fest der Feste gar nicht verbergen. Vier Tage lang, von Samstag bis Dienstag, 11. bis 14. Oktober 2025, stehen großes Amüsement, gelebte Tradition und inniges Gemeinschaftsgefühl an erster Stelle, wenn die Vereine, die Bürgerinnen ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Herbst-Highlights im Zoo Heidelberg Wo es für Besucher jetzt besonders spannend ist

    Heidelberg – Herbst-Highlights im Zoo Heidelberg Wo es für Besucher jetzt besonders spannend ist
      Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Besuch im herbstlichen Zoo Heidelberg loht sich: Der diesjährige Zwergotter-Nachwuchs zeigt sich erstmals auf der Außenanlage und bei den Rüsselhündchen raschelt es im Laub. Wer etwas Zeit und Geduld mitbringt, kann jetzt besondere Tierbeobachtungen machen. Es herrscht ein quirliges Treiben auf der Außenanlage bei den Zwergottern vor dem Elefantenhaus: Die drei sieben ... Mehr lesen»

      Reutlingen – Bundesweiter Schlag gegen Underground Economy Szene

    Reutlingen – Bundesweiter Schlag gegen Underground Economy Szene
      Reutlingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg und der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg und die Ermittler der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen haben im Kampf gegen Cyberkriminalität einen erneuten Erfolg zu verzeichnen. In enger Kooperation ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, illegale Aktivitäten und deren Verursacher in der scheinbaren ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Sie sind zurück! „The Music of QUEEN" – die große Musik-Dinner-Show im Heidelberger Schloss

    Heidelberg – Sie sind zurück! „The Music of QUEEN" – die große Musik-Dinner-Show im Heidelberger Schloss
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Schloss Gastronomie präsentiert vom 20. November bis zum 10. Januar 2026 die von Entertainer Dierk Murelli moderierte Musik-Dinner-Show: „The Music of QUEEN“ und erweckt einen Abend lang einer der größten Bands aller Zeiten zu neuem Leben. Am 20. November startet mit „The Music of QUEEN“ die nächste Ausgabe ... Mehr lesen»

      Landau – Problemabfallsammlung am 18. Oktober im WertstoffWirtschaftszentrum Nord bei Edesheim

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste Sammlung für Problemabfälle findet am Samstag, 18. Oktober, von 8.30 bis 11.30 Uhr beim WertstoffWirtschaftszentrum Nord bei Edesheim statt. Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit Problemabfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der problematische Müll, es dürfen pro Haushalt Mengen ... Mehr lesen»

      Landau – „Grün statt grau": Online-Vortrag zum Thema Dach- und Fassadenbegrünung

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet am Dienstag, 14. Oktober, um 18 Uhr einen kostenfreien Online-Vortrag „Grün statt Grau – Dach und Fassade klimagerecht begrünen“ an. Dabei dreht sich alles ums Grün am Haus und warum und für wen es sinnvoll ist. Referentin Bettina Niestrath zeigt, wie die Begrünung zur Kühlung, Luftreinigung ... Mehr lesen»

