Frankenthal – Ab November bietet die vhs Frankenthal Kurse des Xpert Business Lernnetzes an

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 4. November starten die Online-Kurse zur beruflichen Weiterbildung des Xpert Business Lernnetzes mit Themen rund um Rechnungswesen, Steuern und Finanzen an der Volkshochschule Frankenthal. Es werden unter anderem Kurse zu Finanzbuchführung, Bilanzierung, Lohn und Gehalt, Personalwirtschaft und vieles mehr angeboten. Die Kurse werden mit bundesweit anerkannten Zertifikaten und Abschlüssen von XPERT Businness abgeschlossen, wobei die Prüfungen optional sind. Die Kurse zeichnen sich durch modernste Kursformate mit Live-Unterricht, Videomaterial zur Wiederholung, großer Peer-Community und kostenfreier Selbsttest-Umgebung aus. Qualifizierte Kursleitungen aus der Praxis vermitteln den Lernstoff, unterstützt von einem professionellen Technik-Support und einem ausgereiften Kurskonzept. Passgenaue Kursmaterialien, E-Books und interaktive Lernsoftware ergänzen das Angebot. Die Kurse finden dienstags und donnerstags statt und haben zwischen 16 und 24 Terminen.

Weitere Informationen erhält man in der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal e. V.