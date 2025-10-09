Chorverbände in Rheinland-Pfalz starten gemeinsame Ausbildungsoffensive



Rheinland-Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Chorverband der Pfalz und der Chorverband Rheinland-Pfalz bündeln in der Chorjugend ihre Kräfte und haben ein gemeinsames Projekt zur Ausbildung in der Kinder- und

Jugendchorleitung ins Leben gerufen. Unter dem Titel kinderCHORwissen beginnen in Kürze

die Workshoptage an ausgewählten Orten in Rheinland-Pfalz.

Zum Auftakt findet am 25. und 26. Oktober in der Jugendherberge Trier ein Kick-off-Treffen statt, bei dem die Dozentinnen und Dozenten sowie das Ausbildungskonzept vorgestellt werden. Anmeldungen sind noch bis zum

20. Oktober möglich.

„Mit kinderCHORwissen möchten wir jungen Menschen Mut machen, Verantwortung in der

chormusikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu übernehmen“, erläutert Projektleiterin

Angelika Rübel vom Chorverband der Pfalz. „Entstanden ist damit erstmals ein praxisnahes,

gemeinsames Konzept der beiden großen Landes-Chorverbände in Rheinland-Pfalz – für alle, die

Kinderchöre leiten oder in die Kinderchor-Pädagogik einsteigen möchten.“

Das Ziel des Ausbildungsprogramms ist es, Vielfalt und Inklusion in der Kinderchorarbeit zu fördern und

zugleich die kulturelle Bedeutung von Kinderchören zu unterstreichen. „Jede Stimme zählt – und jedes

Kind kann singen lernen!“ lautet der Leitsatz des Programms.

Die Ausbildung richtet sich an Chorleitende ab 16 Jahren, an pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und

Studierende. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Dirigat, Probenmethodik, Kinderstimmbildung,

instrumentale Liedbegleitung – z. B. Klavier, Gitarre oder Ukulele – sowie die Auswahl eines

kindgerechten Repertoires. In fünf Wochenendmodulen und ergänzenden Online-Workshops vermittelt

die Fortbildung grundlegende und vertiefende Kompetenzen für die Arbeit mit jungen Stimmen.

Ergänzend werden Einheiten zu Organisationsformen, Kooperationen, Bühnenpräsenz, Rhythmus und

Bewegung sowie zu Fragen des Kinderschutzes und der Partizipation angeboten.

Zu den Dozentinnen und Dozenten zählen Martin Folz, Maximilian Rajzyck, Sabine Schaurer-Haacke,

Sven Sommer, Matthias Stoffel, Ramona Wöllstein und Angelika Rübel – allesamt erfahrene Fachkräfte

der Chorarbeit. Begleitende Online-Formate vertiefen Theorie, Liedbegleitung und Gesangstechniken.

Die Workshop-Themen werden doppelt angeboten, sodass Teilnehmende je nach Wohnort und

Terminplanung entweder im Gebiet der Pfalz oder im Verbandsgebiet des Chorverbands Rheinland-Pfalz

teilnehmen können.

Die Ausbildung erstreckt sich über die Jahre 2025 bis 2027. Nach dem Kick-off-Treffen am 25. und 26.

Oktober in der Jugendherberge Trier finden die Modulveranstaltungen ab 2026 jeweils an einem

Wochenende im Monat in ausgewählten Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz statt. Der Start ist im

Januar in Bad Kreuznach, gefolgt von Altleiningen im Februar, Thallichtenberg im März, Trier im April,

Diez im August, Hochspeyer im September sowie in der Landesmusikakademie Neuwied im April 2027.

Alle Informationen und Termine sind auf der Website https://kichowissen.de zu finden. Über die dort

genannte Kontaktperson sind auch direkte Anfragen und Anmeldungen möglich.

Die Teilnahmegebühr für alle Ausbildungsmodule – Präsenz- und Online-Formate – beträgt 420 Euro

zuzüglich Unterkunft und Verpflegung. Stipendien sind in Vorbereitung und werden ebenfalls auf der

Website bekannt gegeben.

Konzeptpartner der Ausbildung kinderCHORwissen sind der Chorverband Rheinland-Pfalz und der

Chorverband der Pfalz.

Foto: SpeedKingz / Shutterstock