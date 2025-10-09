  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Chorverbände in Rheinland-Pfalz starten gemeinsame Ausbildungsoffensive


Rheinland-Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Chorverband der Pfalz und der Chorverband Rheinland-Pfalz bündeln in der Chorjugend ihre Kräfte und haben ein gemeinsames Projekt zur Ausbildung in der Kinder- und
Jugendchorleitung ins Leben gerufen. Unter dem Titel kinderCHORwissen beginnen in Kürze
die Workshoptage an ausgewählten Orten in Rheinland-Pfalz.

Zum Auftakt findet am 25. und 26. Oktober in der Jugendherberge Trier ein Kick-off-Treffen statt, bei dem die Dozentinnen und Dozenten sowie das Ausbildungskonzept vorgestellt werden. Anmeldungen sind noch bis zum
20. Oktober möglich.

„Mit kinderCHORwissen möchten wir jungen Menschen Mut machen, Verantwortung in der
chormusikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu übernehmen“, erläutert Projektleiterin
Angelika Rübel vom Chorverband der Pfalz. „Entstanden ist damit erstmals ein praxisnahes,
gemeinsames Konzept der beiden großen Landes-Chorverbände in Rheinland-Pfalz – für alle, die
Kinderchöre leiten oder in die Kinderchor-Pädagogik einsteigen möchten.“
Das Ziel des Ausbildungsprogramms ist es, Vielfalt und Inklusion in der Kinderchorarbeit zu fördern und
zugleich die kulturelle Bedeutung von Kinderchören zu unterstreichen. „Jede Stimme zählt – und jedes
Kind kann singen lernen!“ lautet der Leitsatz des Programms.

Die Ausbildung richtet sich an Chorleitende ab 16 Jahren, an pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und
Studierende. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Dirigat, Probenmethodik, Kinderstimmbildung,
instrumentale Liedbegleitung – z. B. Klavier, Gitarre oder Ukulele – sowie die Auswahl eines
kindgerechten Repertoires. In fünf Wochenendmodulen und ergänzenden Online-Workshops vermittelt
die Fortbildung grundlegende und vertiefende Kompetenzen für die Arbeit mit jungen Stimmen.

Ergänzend werden Einheiten zu Organisationsformen, Kooperationen, Bühnenpräsenz, Rhythmus und
Bewegung sowie zu Fragen des Kinderschutzes und der Partizipation angeboten.
Zu den Dozentinnen und Dozenten zählen Martin Folz, Maximilian Rajzyck, Sabine Schaurer-Haacke,
Sven Sommer, Matthias Stoffel, Ramona Wöllstein und Angelika Rübel – allesamt erfahrene Fachkräfte
der Chorarbeit. Begleitende Online-Formate vertiefen Theorie, Liedbegleitung und Gesangstechniken.
Die Workshop-Themen werden doppelt angeboten, sodass Teilnehmende je nach Wohnort und
Terminplanung entweder im Gebiet der Pfalz oder im Verbandsgebiet des Chorverbands Rheinland-Pfalz
teilnehmen können.

Die Ausbildung erstreckt sich über die Jahre 2025 bis 2027. Nach dem Kick-off-Treffen am 25. und 26.
Oktober in der Jugendherberge Trier finden die Modulveranstaltungen ab 2026 jeweils an einem
Wochenende im Monat in ausgewählten Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz statt. Der Start ist im
Januar in Bad Kreuznach, gefolgt von Altleiningen im Februar, Thallichtenberg im März, Trier im April,
Diez im August, Hochspeyer im September sowie in der Landesmusikakademie Neuwied im April 2027.
Alle Informationen und Termine sind auf der Website https://kichowissen.de zu finden. Über die dort
genannte Kontaktperson sind auch direkte Anfragen und Anmeldungen möglich.

Die Teilnahmegebühr für alle Ausbildungsmodule – Präsenz- und Online-Formate – beträgt 420 Euro
zuzüglich Unterkunft und Verpflegung. Stipendien sind in Vorbereitung und werden ebenfalls auf der
Website bekannt gegeben.
Konzeptpartner der Ausbildung kinderCHORwissen sind der Chorverband Rheinland-Pfalz und der
Chorverband der Pfalz.

Foto: SpeedKingz / Shutterstock

