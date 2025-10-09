  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Bensheim – Konzertankündigung Kammerchor Cantemus Bensheim im Rahmen der Bensheimer Musiktage 2025


Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Bensheimer Musiktage 2025 bringt der Kammerchor Cantemus Bensheim zusammen mit dem Offenbacher Vokalensemble Prophet und Gregor Knop an der Orgel unter der Leitung von Christoph Siebert Robert Schumanns „Missa Sacra Op. 147“ sowie „Vier doppelchörige Gesänge Op. 141“ zur Aufführung.

Sonntag, 09. November 2025

18 Uhr

Bensheim, Stadtkirche St. Georg

Kammerchor Cantemus Bensheim

Robert Schumann: Missa sacra, op. 147 und Vier doppelchörige Gesänge, op. 141

Ein Konzert im Rahmen der Bensheimer Musiktage 2025

Ausführende: Kammerchor Cantemus Bensheim
Offenbacher Vokalensemble Prophet
Gregor Knop, Orgel
Christoph Siebert, Leitung

Karten: Vorverkauf 20 € / Schüler und Studierende 5 €; Abendkasse 22 € / Schüler und Studierende 5 €
online-Vorverkauf bis Mi., 5. Nov. über https://kammerchor-bensheim.de

Kartenvorverkauf: Touristinfo Bensheim (06251-8696101),
Buchhandlung Nuss in Auerbach (06251-73217) ,
Buchhandlung May in Heppenheim (06252-4249)

Homepage: https://kammerchor-bensheim.de

Informationen zum Programm:
1850 übersiedelte Schumann aus dem lutherischen Sachsen ins überwiegend katholische Rheinland nach Düsseldorf, womit gerne seine überraschende Wendung zur geistlichen Musik in Zusammenhang gebracht wird.

Wie dem auch sei, 1852 schreibt er seine „Missa sacra“, op. 147, ursprünglich für Orchester, Chor und Solisten, aber auch in einer Fassung mit Orgelbegleitung, in der die Orgel den Orchesterpart übernimmt.

In dieser Version widmen sich der Kammerchor Cantemus Bensheim und das Offenbacher Vokalensemble Prophet bei den Bensheimer Musiktagen 2025 dem überaus raffinierten und ungewöhnlichen, im heutigen Konzertleben aber völlig zu Unrecht vernachlässigten Werk.

Als Dreingabe erklingen Schumanns vier Doppelchörige Gesänge op. 141.

Foto: Armin Falb (2024)
Quelle: Kammerchor Bensheim

