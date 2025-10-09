  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.10.2025, 11:32 Uhr

Bammental – Auto kollidiert mit Motorrad

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kollidierte in der Hauptstraße eine 86-jährige Opelfahrerin mit einer 24-jährigen Motorradfahrerin und verletzte diese dadurch schwer. Die 86-Jährige war vom Kreisverkehr kommend in Richtung Gaibergstraße unterwegs, als sie nach links auf einen Kundenparkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite einfahren wollte. Hierbei kollidierte sie mit der entgegenkommenden Motorradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die 24-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Arm zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Nußloch – 30-Jähriger von Unbekanntem mit Schreckschusswaffe angegriffen – Zeugenaufruf

    • Nußloch – 30-Jähriger von Unbekanntem mit Schreckschusswaffe angegriffen – Zeugenaufruf
      Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 30-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Nußloch von einem unbekannten Täter mit einer Schreckschusswaffe angegriffen. Der 30-Jährige hielt sich kurz nach 21 Uhr vor einem Imbissgeschäft in der Loppengasse auf, als ein unbekannter Mann ihn ansprach und aufforderte mit zu dessen Fahrzeug zu kommen. Der 30-Jährige folgte dem Mann um die Ecke, ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 13. Oktober bis 19. Oktober 2025

    • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 13. Oktober bis 19. Oktober 2025
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor: Montag, 13. Oktober: Pfingstweide, Friesenheim und Oggersheim; Dienstag, 14. Oktober: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 15. Oktober: Mundenheim, Mitte und Nord; Donnerstag, 16. Oktober: Edigheim, Friesenheim und West; Freitag, 17. Oktober: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach; Samstag, 18. Oktober: Oggersheim, Ruchheim und ... Mehr lesen»

      • Bammental – 77-jährige Autofahrerin kollidiert mit Brückengeländer

    • Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr kollidierte eine 77-jährige Skoda-Fahrerin auf der B45 auf Höhe des Ortsteils Kriegsmühle mit einem Brückengeländer und verursachte einen Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Die Frau war in Richtung Bammental unterwegs und fiel im Voraus bei anderen Verkehrsteilnehmern bereits durch deren unsichere Fahrweise auf. Letztlich kam sie von ... Mehr lesen»

      • Böhl-Iggelheim – Versuchtes Tötungsdelikt – Mann erlitt mehrere Stichverletzungen

    • Böhl-Iggelheim – Versuchtes Tötungsdelikt – Mann erlitt mehrere Stichverletzungen
      Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In der Nacht auf Donnerstag (09.10.2025), gegen 2:45 Uhr, wurde der Bewohner eines Hauses in der Straße Im Aliment in Böhl-Iggelheim von einem bislang Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Der Angegriffene erlitt mehrere Stich-/Schnittverletzung und ... Mehr lesen»

      • Speyer – Alternativen für Nutzer*innen des P+R Parkhauses

    • Speyer – Alternativen für Nutzer*innen des P+R Parkhauses
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Speyer empfiehlt allen Besucher*innen der Innenstadt, umweltfreundliche Verkehrsmittel wie den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), das Fahrrad oder den Fußweg zu nutzen. Aufgrund der Lage des P+R Parkhauses in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof), bieten sich insbesondere das umfassende Linienbusangebot und der Zugverkehr mit seiner hohen Taktdichte als Alternativen an. ... Mehr lesen»

      • Rosenberg – bfv-Ehrenmitglied Klaus Zimmermann wird 75

    • Rosenberg – bfv-Ehrenmitglied Klaus Zimmermann wird 75
      Rosenberg/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Klaus Zimmermann, Ehrenmitglied des bfv und Ehrenkreisvorsitzender des Fußballkreises Buchen, feiert am 11. Oktober seinen 75. Geburtstag. Der Badische Fuß-ballverband gratuliert herzlich. Für Klaus Zimmermann begann die ehrenamtliche Laufbahn beim TSV Rosenberg. Seit 1984 war er dort Beisitzer, Schriftführer und schließlich zehn Jahre lang Vorsitzender. 1995 stieg er als stellvertretender Vorsitzender beim Fußballkreis ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Verkehrsunfall mit Personenschaden – beide Fahrspuren gesperrt

    • Frankenthal – Verkehrsunfall mit Personenschaden – beide Fahrspuren gesperrt
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen, den 08.10.2025, gegen 06:25 Uhr ereignete sich in der Flomersheimer Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Auf Höhe der Gleisüberführung kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem 34-jährigen Fahrzeugführers eines schwarzen Nissan und dem 44-jährigen Fahrzeugführer eines weißen Fiat. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – B44 Abfahrt Adamshof wegen Unfall gesperrt

    • Ludwigshafen – B44 Abfahrt Adamshof wegen Unfall gesperrt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell ist die Abfahrt Adamshof von der B44 in Fahrtrichtung Speyer aufgrund eines Verkehrsunfalls voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Zum Unfallhergang können bislang keine näheren Angaben gemacht werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu ... Mehr lesen»

      • Worms – 40 Jahre später: Ehemalige Studierende feiern Jubiläum an der Hochschule Worms

    • Worms – 40 Jahre später: Ehemalige Studierende feiern Jubiläum an der Hochschule Worms
      Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 27. September 2025 kehrten rund 80 Absolventinnen und Absolventen an ihre Hochschule zurück, um gemeinsam ihr 40-jähriges Abschlussjubiläum zu begehen. Gäste aus allen Fachbereichen waren angereist, um diesen besonderen Tag miteinander zu feiern und Erinnerungen an ihre Studienzeit aufleben zu lassen. Der Empfang begann im Audimax mit einem festlichen Sektempfang, der den ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

    • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 13. bis 17. Oktober in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hauptstraße – Ilvesheimer Straße – Reichskanzler-Müller-Straße – Schienenstraße – Schwetzinger Straße – Seckenheimer Straße – Spessartstraße (Brüder-Grimm-Grundschule Feudenheim) – Werderplatz (Oststadtschule Grundschule) – Wiesbadener Straße (Friedrich-Ebert-Schule) Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com