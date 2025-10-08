Worms – Motorrad-Ass Markus Class gewinnt fünften SuperMoto-Titel

Offstein/Worms. Markus Class ist der neue Meister von der ADAC Internationalen Deutschen SuperMoto-Meisterschaft in der S1-Klasse. Der 34-Jährige gewann auf seiner Husqvarna beim Finale am Sonntag im hessischen Wittgenborn den ersten Lauf und holte sich mit dem zweiten Platz im zweiten Rennen den Titel.

Auf dem 1,037 km langen Vogelsbergring siegte Markus Class im ersten Lauf nach 18 Runden mit 2,122 Sekunden Vorsprung vor seinem härtesten Titelkonkurrenten Jan Dominik Deitenbach (Geseke/KTM) und Peter Mayerbüchler (Inzell/Husqvarna).

Im zweiten Rennen gewann dann Jan Dominik Deitenbach mit 2,927 Sekunden vor Markus Class sowie dem Österreicher Bernhard Hitzenberger (Husqvarna). Mit zwei Saisonsiegen und 215 Zählern wurde Bernhard Hitzenberger Gesamtdritter.

Bereits bei der vorletzten Veranstaltung auf dem Odenwaldring in Schaafheim hatte Markus Class mit einem Sieg im ersten Lauf die Tabellenführung übernommen. Vor dem Finale führte Markus Class mit 208 Punkten vor Jan Deitenbach mit 206 sowie Colin Beischroth mit 200 Zählern.



Mit sieben Saisonsiegen in 12 Rennen wurde Markus Class mit 255 Punkten neuer ADAC Internationaler Deutscher SuperMoto-Meister 2025 in der S1-Klasse und hatte am Ende zwei Zähler Vorsprung auf Jan Dominik Deitenbach mit 253 Punkten, der drei Rennen gewinnen konnte.

Der gebürtige Wormser Markus Class, der jetzt in Offstein wohnt, fährt mit der Startnummer 111 auf Michelin-Reifen für das MH Racing-Team von Marcus Haas aus Böbingen.

Markus Class zählt zu den erfolgreichsten SuperMoto-Fahrern und ist jetzt bereits zum fünften Mal Internationaler Deutscher SuperMoto-Meister. Den ersten Titel errang der Rheinhesse bereits vor 23 Jahren im Jahr 2002, dann 2013, 2014 und 2017.

Text von Michael Sonnick

Fotos : Markus Class (Mitte) aus Offstein holte sich in Wittgenborn bereits den fünften SuperMoto-Meistertitel (Foto Frank Wick)