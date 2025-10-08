Speyer – Stadt unterstützt Radfahrausbildung an Grundschulen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Speyer unterstützt die Verkehrswacht Speyer e.V. mit einem Sponsoring zur Förderung der Verkehrserziehung. Im Rahmen der Radfahrausbildung an Grundschulen wurde ein kompletter Klassensatz von dreißig Mal- und Arbeitsbüchern zur Verfügung gestellt.

Das Mal- und Arbeitsbuch zur Radfahrausbildung ist speziell auf Kinder der dritten und vierten Klasse zugeschnitten und vermittelt spielerisch und altersgerecht die wichtigsten Grundlagen für sicheres Verhalten im Straßenverkehr. In Kooperation mit dem K&L-Verlag hat die Verkehrswacht Speyer e.V. ein kindgerechtes Lernkonzept entwickelt, das nicht nur das richtige Verhalten im Verkehr lehrt, sondern die Schüler*innen auch auf die Fahrradprüfung vorbereitet.

Das Buch enthält neben praxisnahen Aufgaben zur Verkehrssicherheit auch eine digitale Lernerfolgskontrolle. Plakate und Speichenreflektoren, die den Kindern zur Verfügung gestellt werden, tragen zusätzlich zur Sicherheit der jungen Verkehrsteilnehmenden bei. Diese Materialien werden mit der Unterstützung von Sponsoren, darunter auch die Stadt Speyer, kostenlos an die Grundschulen in Speyer verteilt.

Quelle Staddt Speyer

Bildnachweis: Abb. @ K&L Verlag