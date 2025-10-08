Speyer – Festplatz wegen Markierungsarbeiten und Durchführung der Herbstmesse gesperrt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, kann der Festplatz aufgrund der Stellflächenaufzeichnung für die Schaustellendenbetriebe der Herbstmesse nicht als Parkplatz genutzt werden.

Die Sperrung wird nach Beendigung der Markierungsarbeiten aufgehoben.

Witterungsbedingt ist eine Verschiebung der Maßnahme auch auf Freitag, 17. Oktober 2025, möglich.

Im Zeitraum von Montag, 20. Oktober, bis einschließlich Dienstag, 4. November 2025, findet die Herbstmesse inklusive des Aufbaus sowie Abbaus statt.

Parkplatzsuchende werden gebeten auf den Parkplatz Naturfreundehaus auszuweichen.

Für Monats- und Jahresparkscheininhaber*innen steht der Naturfreundeparkplatz ebenfalls zur Verfügung.

Quelle: Die Speyer