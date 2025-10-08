Mannheim – Stadt Mannheim stellt erneut Laubsammelkörbe auf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer in Straßen mit großen Bäumen wohnt und seinen Gehweg fegt, hat im Herbst deutlich mehr Laub zu entsorgen. Um die Anwohner hierbei zu unterstützen, hat die Stadt Mannheim bereits letztes Jahr im Herbst in mehreren Wohnstraßen Laubsammelkörbe aufgestellt. Dieses Angebot wird auch in diesem Jahr fortgeführt.

Etwa 100 Laubsammelkörbe aus Maschendraht werden ab sofort in Wohnstraßen mit großen Laubbäumen aufgestellt, unter anderem in der Meerwiesenstraße, der Dürerstraße und Am Oberen Luisenpark. Das Sammelgebiet wird im Jahr 2025 ausgeweitet und die Anzahl der Sammelkörbe mehr als verdoppelt.

Die Stadt unterstützt somit die Anwohner bei der Gehwegreinigung, die das Laub der Stadtbäume in den Laubsammelkörben entsorgen können. Laub aus dem privaten Garten darf darin nicht entsorgt werden. Äste und Müll dürfen ebenfalls nicht in die Laubsammelkörbe, da sie die Sauggeräte des Laubsammelteams beschädigen können. Darauf weist auch ein am Korb angebrachtes Banner sowie ein Anwohner-Informationsschreiben hin. Geleert werden die Sammelkörbe etwa einmal wöchentlich. Die Laubsammelkörbe verbleiben so lange an ihren Standorten, bis die Bäume das Laub vollständig abgeworfen haben. Danach werden die Körbe wieder eingesammelt.

Laub aus privaten Gärten kann kostenlos in der Biotonne entsorgt werden, die bis Ende Oktober 14-täglich geleert wird. Haushaltsübliche Mengen Laub bis 1 m³ können an den städtischen Recyclinghöfen kostenlos abgegeben werden. Mengen, die darüber hinaus gehen, können beim Kompostplatz der ABG Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH Friesenheimer Insel kostenpflichtig abgegeben werden.

