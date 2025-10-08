Mannheim – 200 Jahre Braille-Schrift: Lesung und Mitmachaktion für Familien

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Braille-Schrift ist weit mehr als ein Schriftsystem – sie ist ein Kulturgut, das Bildung, Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe für blinde und sehbehinderte Menschen ermöglicht. Zum 200-jährigen Jubiläum der Braille-Schrift lädt die Stadtbibliothek Mannheim gemeinsam mit der Gemeinschaftsstiftung des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins (BBSV) Kinder und Familien zu einer besonderen Veranstaltung

am Samstag, 18. Oktober 2025, 11 Uhr

im Dalbergsaal im Dalberghaus N 3, 4

ein.

Patrick Plattek – selbst blind – wird aus besonderen Tastbüchern lesen. Diese werden im Rahmen der Veranstaltung von der Gemeinschaftsstiftung des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins an die Kinder- und Jugendbibliothek übergeben. Sie sind sowohl in Schwarzschrift als auch in Braille-Schrift verfasst und haben Bilder, die ebenfalls ertastbar sind.

Darüber hinaus können die Teilnehmenden an einer Blindenschreibmaschine schreiben und bei kreativen Bastelaktionen das Prinzip der Braille-Schrift und des Blindenalphabets selbst entdecken.

Begleitet wird die Veranstaltung von Maria Huber von der Gemeinschaftsstiftung des BBSV. Sie betont: „Die Erfindung der Braille-Schrift war ein Meilenstein der Barrierefreiheit. Sie ermöglichte überhaupt erst Bildung für Blinde und Sehbehinderte und damit ein Leben auf Augenhöhe.“

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: stadtbibliothek.kinderbibliothek@mannheim.de oder 0621 293-8916

In Kooperation mit der Gemeinschaftsstiftung des BBSV (Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K.).

Quelle: Stadt Mannheim