Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Gastspiel des Berliner Ensembles „Mein Name sei Gantenbein“ mit Matthias Brandt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem furiosen Theatersolo nach Max Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein in der Textfassung von Oliver Reese gastiert das Berliner Ensemble am Samstag, 18.10.2025 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Ein Mann sitzt, von seiner Frau verlassen, in der leeren Wohnung und ringt mit dieser Erfahrung. Er sucht die Wahrheit in verschiedenen Geschichten, in erfundenen Personen und Be-gegnungen, und er probiert diese Geschichten an „wie Kleider“. Sie überlappen sich, sind ineinander verschlungen und seine eigenen Erfahrungen fließen darin ein, nicht zu unterscheiden von den erfundenen Passagen. Das ermöglicht ihm die distanzierte Außensicht auf die Ereignisse, aber auch den spielerischen Umgang damit: „Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte seiner Erfahrung.“

Matthias Brandt scheint die Rolle des Erzählers, der auf die Suche nach seinen (verschiede-nen) Identitäten geht, in Oliver Reeses Inszenierung förmlich auf den Leib geschrieben. Er agiert in einer Art Guckkasten mit abgerundeten Ecken (Bühne: Hansjörg Hartung, Kostüme: Elina Schnizler) und spielt darin souverän die verschiedenen Rollen seines Lebens – er rennt buchstäblich gegen Wände, lässt sich gehen oder gibt sich einer existentiellen Einsamkeit hin.

Matthias Brandt zeigt in seinem gefeierten Auftritt einen verzweifelt Suchenden und begibt sich virtuos auf die Suche nach den vielfältigen Möglichkeiten des menschlichen Daseins.

Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Bild: Mein Name sei Gantenbein © Matthias Horn