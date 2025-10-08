Ludwigshafen – Michael Haaß ist neuer Trainer bei den Eulen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei den Handballern der Eulen Ludwigshafen wurde der neue Cheftrainer Michael Haaß offiziell vorgestellt.

Christian Deller, der sportliche Leiter von den Eulen Ludwigshafen, hat danach auch der Mannschaft den neuen Cheftrainer Michael Haaß vorgestellt. Der Vertrag des 120-fachen Nationalspielers und Weltmeisters von 2007 läuft bis zum 30. Juni 2027.

Der neue Trainer sieht Potenzial :

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch“, sagt Michael Haaß im Mannschaftskreis. Er macht deutlich: „Wir werden den Handball nicht neu erfinden, aber versuchen auch eine neue Sicht der Dinge zu entwickeln.“ Eins ist für den neuen Cheftrainer aber klar: „Keiner von euch ist schon an seinen Grenzen.“ Sprich: Die Mannschaft hat Entwicklungspotenzial. Die kritische Lage mit 4:8 Punkten auf Platz 15 verkennt Haaß nicht, der seine Heimpremiere am Donnerstag, 16. Oktober (um 19.30 Uhr), im Spiel gegen Aufstiegsmitfavorit HBW Balingen-Weilstetten erleben wird.

Mittendrin statt nur dabei :

„Mein Vater hat mir gesagt, dass ich früher ein Poster von ihm im Zimmer hängen hatte“, verriet Marc-Robin Eisel. „Ich freu‘ mich auf die Zusammenarbeit und glaube gerade auf meiner Position viel von ihm lernen zu können“, sagte Eisel. Er ist Mittelmann, Haaß war ein Mittelmann der Güteklasse 1. Beim Training zeigte sich, dass Haaß für seine neue Aufgabe brennt. Mittendrin statt nur dabei, so zeigte sich der Neue. Er wartete mit klaren Ansagen und Kommandos auf. Mit den Torhütern arbeitet Roko Peribonio. „Es macht Spaß. Und die Jungs sollen auch Spaß haben“, sagt der Torwarttrainer, der selbst noch für das HLZ in Liga 3 spielt. Bei der Arbeit mit Mats Grupe, Žiga Urbič und Philipp Wenning hatte er am Dienstag prominente Verstärkung: Sein Vater Tonči Peribonio, jetzt Rentner, ehemaliger jugoslawischer und kroatischer Nationaltorhüter, weiß viel zu vermitteln.

Großes Medieninteresse :

Die Eulen stellten den neuen Coach eine Stunde vor Trainingsbeginn in einer Pressekonferenz im Foyer der Günter-Braun-Halle vor. Das Medien-Echo spiegelt das große Interesse an den Eulen und an ihrem neuen Trainer wider. Drei TV-Teams (SWR, RON TV und RNF), zwei Hörfunksender (SWR und RPR1.) sowie die Vertreter von RHEINPFALZ, Mannheimer Morgen, MRN-News und Wochenblatt waren vor Ort, dazu kamen zwei Pressefotografen. „Ich bin froh, dass Michael zugesagt hat“, betonte der Sportliche Leiter Christian Deller in der Pressekonferenz. In den Gesprächen mit Haaß habe man schnell erkannt, dass er voll umfänglich das Anforderungsprofil der Eulen erfüllt. Deller ist zuversichtlich, dass es Haaß gelingt, die Mannschaft rasch wieder in die Spur zu bringen.

„Ich freue mich, dass die Eulen bei ihrer Trainersuche an mich gedacht haben“, sagte der neue Eulen-Trainer Michael Haaß in der Medienrunde. Auch von seinem ehemaligen Nationalmannschaftskameraden Christian Schwarzer hat Haaß viel Positives über die Eulen erfahren. In der Ebert-Hölle hofft der neue Trainer das „Feuer neu zu entfachen“.

„Das Feuer neu entfachen“ :

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, ich freue mich auf die Arbeit bei den Eulen“, sagt Michael Haaß, der am 12. Dezember 1983 in Essen geboren ist. Er ist verheiratet und hat drei Kinder, 4, 6 und 8 Jahre alt. „Ich hatte viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen der Eulen, ich sehe eine sehr gute, entwicklungsfähige Mannschaft, eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial, die ich mit dem Trainerteam weiter entwickeln möchte“, betont der neue Eulen-Coach. „Man sieht gute Ansätze, junge Spieler mit hoher Qualität, ein Kader mit einer guten Mischung. Ich weiß, dass die Mannschaft bereit ist sich zu entwickeln“, erklärt Haaß. „Ich kenne die Eberthölle ja noch als Spieler und möchte jetzt als Trainer helfen, das Feuer neu zu entfachen, mit neuem Leben zu erfüllen“, sagt Michael Haaß, der nach Ende seiner Laufbahn beim HC Erlangen als A-Jugendtrainer in Erlangen einstieg, von 2020 bis 2022 Cheftrainer der Erlanger Bundesligamannschaft war, von 2022 bis September 2024 als Trainer des Zweitligisten TuS N-Lübbecke wirkte.

„Michael brennt für diese Aufgabe“ :

„Michael Haaß erfüllt die Anforderungen, die wir an den neuen Trainer gestellt haben: Nicht zu alt, nicht zu jung, aber mit einer gewissen Erfahrung als Trainer. Er bringt ein großes Know How als Handballer mit und kann junge Spieler weiter entwickeln“, sagt Christian Deller, der Sportliche Leiter der Eulen. „Michael brennt für diese Aufgabe – und er ist ein ganz feiner Mensch“, urteilt Deller. „Die Vita von Michael Haaß als Mittelmann, als Nationalspieler und Weltmeister, die riesige Erfahrung, die er als Bundesligaspieler sammelte, verleiht ihm einfach Strahlkraft“, betont Christian Deller.

Die Stationen einer großen Karriere :

Als Handballer begann der 120 fache Nationalspieler Michael Haaß beim VfB Frohnhausen, wechselte zum TV Cronenberg und dann in den Talentschuppen von TuSEM Essen. Bei TuSEM wurde er 2001 Profi. Der 1,94 Meter große Mittelmann ging 2005 zur HSG Düsseldorf, spielte 2006/2007 bei den Rhein-Neckar Löwen, von 2007 bis 2009 bei GWD Minden, es folgten vier Jahre im Dress von Frisch Auf Göppingen. Von 2013 bis 2016 spielte Haaß beim SC Magdeburg und von 2016 bis zum Karriereende 2020 beim HC Erlangen.

Text Eulen Ludwigshafen und Michael Sonnick

Foto : Michael Haaß ist neuer Handball-Trainer bei den Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)