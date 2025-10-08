  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Schadstoffsammlung in Studernheim

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 25. Oktober findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem Kerweplatz Studernheim, Eichwiesenweg, die nächste Schafstoffsammlung statt.

Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Zu Schadstoffen gehören beispielsweise Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden.
Aufgrund der hohen Nachfrage erweitert sich die Annahme auf Elektrokleinstgeräte mit einer Kantenlänge bis 30 cm.
Bitte beachten Sie, dass größere Elektrogeräte sowie Batterien weiterhin nicht angenommen werden können.

Weitere Sammelaktionen sind an folgenden Samstagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr geplant:
13. Dezember, EWF-Betriebsgelände

Weitere Informationen zur Schadstoffsammlung können dem Online-Abfallkalender auf www.frankenthal.de/abfallkalender entnommen werden.

Für Auskünfte steht das Team des EWF unter 06233 89-777 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Frankenthal

