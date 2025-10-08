Edenkoben – Großer Bargeldfund an Polizei ausgehändigt

Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Eine Bürgerin informierte gestern (07.10.2025) die Polizei über den Fund eines größeren Bargeldbetrags. Das Geld wurde sichergestellt und an das zuständige Fundamt weitergeleitet. Der Verlierer kann sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen. Das Geld wird dem Verlierer nur dann ausgehändigt, wenn er die Auffindeörtlichkeit sowie den korrekten, verlorengegangenen Geldbetrag benennen kann.
- Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Tankstelle in der Bergstraße und entwendete Zigaretten im Wert von etwa 20.000 Euro. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Um kurz vor 03:00 Uhr hebelte eine bislang unbekannte Person die rückseitige Sicherheitstür der Tankstelle auf. Daraufhin betraten diese sowie zwei ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Frankenthaler Stadtrat hat in seiner Sondersitzung am 7. Oktober eine neue Straßenreinigungssatzung sowie die dazugehörige Straßenreinigungsgebührensatzung beschlossen. Beide Regelwerke treten zum 1. Januar 2026 in Kraft und schaffen eine einheitliche, rechtssichere Grundlage für die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie die Beteiligung der Anlieger an den Kosten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Rechtsgrundlage ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Dienstag gegen 16:30 Uhr durch eine Betrugsmasche mehrere hundert Euro Bargeld einer 81-jährigen Anwohnerin des Adolf-Damaschke-Rings und flüchtete unerkannt. Der Täter kontaktierte die Seniorin zuvor telefonisch und kündigte dessen Besuch als vermeintlicher Heizungsmonteur an. Um die Heizanlage im guten Glauben überprüfen zu lassen, gewährte ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, kann der Festplatz aufgrund der Stellflächenaufzeichnung für die Schaustellendenbetriebe der Herbstmesse nicht als Parkplatz genutzt werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Sperrung wird nach Beendigung der Markierungsarbeiten aufgehoben. Witterungsbedingt ist eine Verschiebung der Maßnahme auch auf Freitag, 17. Oktober 2025, möglich. Im Zeitraum von Montag, 20. ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund eines vorübergehenden Personalausfalls öffnet die Stadtbibliothek Speyer vom im Zeitraum vom 9. Oktober bis einschließlich 31. Oktober 2025 erst ab 14 Uhr. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das Team der Stadtbibliothek freut sich, Besucherinnen und Besucher nachmittags wie gewohnt begrüßen zu dürfen und dankt für das entgegengebrachte Verständnis. Quelle: Stadt Speyer»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Braille-Schrift ist weit mehr als ein Schriftsystem – sie ist ein Kulturgut, das Bildung, Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe für blinde und sehbehinderte Menschen ermöglicht. Zum 200-jährigen Jubiläum der Braille-Schrift lädt die Stadtbibliothek Mannheim gemeinsam mit der Gemeinschaftsstiftung des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins (BBSV) Kinder und Familien zu einer besonderen ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 25. Oktober findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem Kerweplatz Studernheim, Eichwiesenweg, die nächste Schafstoffsammlung statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Zu Schadstoffen gehören beispielsweise Farb- ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Kühnhackl fehlt rund vier Wochen Die Adler Mannheim müssen auf Stürmer Tom Kühnhackl verzichten. Der 33-Jährige erlitt im Spiel in Nürnberg eine Beinverletzung und wird je nach Heilungsverlauf zwischen drei und vier Wochen fehlen. Kühnhackl sammelte in den ersten sieben Saisonpartien fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen), ist aber auch aufgrund ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Innenstadt ein Unfall zwischen einer Mini-Fahrerin und einer Straßenbahn. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Als die 24-jährige Autofahrerin die verlängerten Planken im Kreuzungsbereich der Quadrate D 2/E 2 überqueren wollte, übersah diese, bisherigen Unfallermittlungen zufolge, eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Der 24-jährige Straßenbahnfahrer konnte ... Mehr lesen»
- Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Martin Brandl hat in diesen Tagen seine neue Reihe „Landrat trifft Ehrenamt“ fortgesetzt. Nach den Angelvereinen hat sich Landrat Brandl jetzt mit Vertretungen der Kreis-Karnevalisten sowie mit einigen Repräsentanten, die als Hoheiten bestimmte Ortschaften vertreten, getroffen. Austausch mit den Karnevalisten INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus über zehn ... Mehr lesen»
