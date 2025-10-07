Worms – Eich – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer lässt Fahrzeug zurück

Worms – Eich / Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Abend kam es in Eich zu einem Verkehrsunfall in der Osthofener Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Fahrer eines Opel Zafira gegen 21:50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam einige Meter weiter erheblich beschädigt zum Stehen.

Der Fahrer verließ die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei, konnte jedoch von Zeugen dabei beobachtet werden. Anhand der vorliegenden Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte der Wormser Polizei an der Halteranschrift des Opel einen Mann antreffen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, er wurde im Anschluss zur PI Worms zur Entnahme einer Blutprobe gebracht.

Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigen Stand blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug musste schwer beschädigt abgeschleppt werden. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe war die Feuerwehr vor Ort.

Quelle: Polizeidirektion Worms (ots)