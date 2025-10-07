Wiesloch – Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten Norbert Knopf

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. Um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Wiesloch zu erfahren, bietet der Landtagsabgeordnete Norbert Knopf regelmäßig eine Bürgersprechstunde an. Für den nächsten Termin, der am 27. Oktober von 15 bis 16 Uhr stattfindet, sind noch Sprechzeiten frei. Der Austausch findet jeweils digital oder per Telefon statt.

Anmeldungen für die Bürgersprechstunde nehmen seine Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0711 2063-6300 oder per Mail an norbert.knopf@gruene.landtag-bw.de entgegen. Hier werden die konkreten Termine und Zugangsdaten vergeben. Die Bürgerinnen und Bürger sollten bei der Anmeldung das Thema nennen, über das sie gerne sprechen möchten.

Ohne Voranmeldung ist keine Terminvergabe möglich. Im Verhinderungsfalle sollte der Termin bei den Mitarbeitern des Landtagsabgeordneten rechtzeitig abgesagt werden.

Quelle:

Norbert Knopf MdL

Sprecher für Gesundheitswirtschaft und Hochschulmedizin

Mitglied im Sozial, Finanz- und Wissenschaftsausschuss

Bündnis 90/Die Grünen