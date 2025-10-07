Weinheim – Erstmeldung – Polizeieinsatz – Fahndung mit Hubschrauber

Weinheim / RNK / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz in Weinheim, finden aktuell Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenfahrzeugen im Stadtgebiet statt. Die Fahndungskräfte werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Hintergrund ist ein Diebstahlsdelikt, bei dem zwei männliche und eine weibliche Person zu Fuß flüchtig gingen. Zur Beschreibung ist nur bekannt, das die Männer ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet waren.

Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt der polizeiliche Notruf oder das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201 / 10030 entgegen.