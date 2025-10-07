  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Stutensee – 15-Jähriger aus Stutensee vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe – Stutensee – Seit dem 11.09.2025 ist der 15-jährige Damien R. aus Stutensee vermisst. Im Rahmen einer Freizeitveranstaltung kam er nicht wie vereinbart zurück an seine Wohnanschrift im Schloss Stutensee zurück.

Der Vermisste ist mit Beschluss des Amtsgericht Karlsruhe in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee geschlossen untergebracht. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor, Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste ist ca. 175 cm groß und weist eine hagere Statur auf. Er trägt kurzes, hellbraunes lockiges Haar und hat grau-blaue Augen.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe (ots)

Statcounter.com