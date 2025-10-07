Sinsheimer Herbst: Verkehrsbeschränkende Maßnahmen wegen Veranstaltung beachten! Sperrung von Parkflächen und Straßen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) –
Am 12. Oktober 2025 findet der traditionelle Sinsheimer Herbst statt. Für die Veranstaltung ist es erforderlich, Parkflächen und einzelne Straßen zu sperren.
Im Einvernehmen mit dem Polizeipräsidium Mannheim wurden die folgenden verkehrsrechtlichen Maßnahmen angeordnet:
Sperrung Veranstaltungsraum / Parkflächen von 06:00 – 22:00 Uhr
• Hauptstraße zwischen den Einmündungen Wilhelmstraße und Grabengasse mit angrenzenden Seitenstraßen
• Burggasse und Kirchplatz mit angrenzenden Seitenstraßen
• Bahnhofstraße
• Allee
• Karlsplatz und Rosengasse
Für Anwohner der Bahnhofstraße, der Allee, des Karlsplatzes und der Rosengasse besteht an diesem Tag keine Möglichkeit mit dem Pkw aus- oder einzufahren.
Die entsprechenden Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.
Quelle: Stadt Sinsheim