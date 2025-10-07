Rimbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bergstraße – Rimbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Montagmorgen (06.10.) um 09:00 Uhr bis Dienstagmittag (07.10.) um 14:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter
Verkehrsteilnehmer, Im Klingen in 64668 Rimbach, eine geparkte gelben Mercedes Vito am linken hinteren Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Den Fahrzeughalter wird die Reparatur ca. 1500 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in
Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.
Quelle: Polizeistation Lampertheim-Viernheim