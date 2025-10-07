Obrigheim – Auto überschlägt sich in Rechtskurve

Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) Am Montagmorgen überschlug sich eine 30-Jährige mit ihrem PKW auf der Landstraße

590 bei Obrigheim.. Gegen 8 Uhr war die BMW-Fahrerin auf der regennassen Fahrbahn von Hüfenrat in Fahrrichtung Asbach unterwegs, als sie vermutlich aufgrund von nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen geriet. Bei dem Versuch die Kontrolle über das Fahrzeug wieder zu erlangen, übersteuerte die Fahrerin den Wagen und kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallt das Auto gegen einen Leitpfosten und die sich neben der Fahrbahn befindlichen Böschung, was schließlich dazu führte, dass sich der Wagen überschlug und schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 30-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das Auto im Wert von ca. 5000 Euro erlitt durch den Unfall einen Totalschaden. Die L590 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Obrigheim und Asbach waren vor Ort. Aufgrund austretender Betriebsstoffe musste die Straße darüber hinaus anschließend durch eine Firma gereinigt werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken