Mannheim – Social Day in der Zentralbibliothek: Smartphone-Sprechstunde Ü50

Mannheim / Metroolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Nutzung wichtiger Alltags-Apps, Schutz vor Risiken im Internet und die generelle Handhabung von Smartphone und Tablet stehen beim Social Day
am Montag, 13. Oktober, 10 bis 14:30 Uhr
in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1
im Fokus.
Im Rahmen von 1:1-Beratungen können Menschen ab 50 Jahren und Senior*innen ihre Fragen zu mobilen Endgeräten stellen.
Dafür stehen drei Beratungszeitfenster zur Verfügung:
10 bis 11 Uhr: Smartphone-Sprechstunde – Beratung 1
11.30 bis 12.30 Uhr: Smartphone-Sprechstunde – Beratung 2
13.30 bis 14.30 Uhr: Smartphone-Sprechstunde – Beratung 3
Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter Nennung des Zeitfensters wird gebeten an: stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder 0621 293 8933.
In Kooperation mit Panattoni Germany Properties GmbH.
Quelle: Stadt Mannheim