Mannheim – Social Day in der Zentralbibliothek: Smartphone-Sprechstunde Ü50

Mannheim / Metroolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Nutzung wichtiger Alltags-Apps, Schutz vor Risiken im Internet und die generelle Handhabung von Smartphone und Tablet stehen beim Social Day

am Montag, 13. Oktober, 10 bis 14:30 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

im Fokus.

Im Rahmen von 1:1-Beratungen können Menschen ab 50 Jahren und Senior*innen ihre Fragen zu mobilen Endgeräten stellen.

Dafür stehen drei Beratungszeitfenster zur Verfügung:

10 bis 11 Uhr: Smartphone-Sprechstunde – Beratung 1

11.30 bis 12.30 Uhr: Smartphone-Sprechstunde – Beratung 2

13.30 bis 14.30 Uhr: Smartphone-Sprechstunde – Beratung 3

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter Nennung des Zeitfensters wird gebeten an: stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder 0621 293 8933.

In Kooperation mit Panattoni Germany Properties GmbH.

Quelle: Stadt Mannheim