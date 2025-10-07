Mannheim – Senioren-Medienmentor bei der Stadtbibliothek Mannheim: Handy- und Internetverträge verstehen und vergleichen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mobilfunk- und Internetverträge sind oft komplex und schwer zu vergleichen. Viele Nutzer*innen stehen vor der Frage, ob ein Prepaid-Tarif oder ein Vertrag besser geeignet ist und welche Leistungen tatsächlich benötigt werden.

Senioren-Medienmentor Claus Bamberg erläutert an zwei separaten Terminen

am Montag, 13. Oktober 2025, 18 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim, Zweigstelle Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, 68199 Mannheim

und

am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1

die wichtigsten Unterschiede und gibt praxisnahe Hinweise zur Auswahl passender Tarife.

Besonderes Augenmerk liegt auf der kritischen Bewertung von Werbeangeboten und der Einordnung von Kombi-Paketen mit Streamingdiensten wie MagentaTV oder Netflix.

Anhand konkreter Beispiele und mit einer Checkliste, die allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird, erhalten Besucher*innen eine verlässliche Orientierungshilfe für zukünftige Ver-tragsentscheidungen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung Montagstermin:

0621 293 183860 oder stadtbibliothek.neckarau@mannheim.de

Anmeldung Mittwochstermin:

0621 293 8933 oder stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de