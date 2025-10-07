Mannheim – Berufliche Orientierung leicht gemacht – jetzt anmelden! Praktikumswochen Mannheim vom 13. bis 31. Oktober

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse können auch in diesem Herbst wieder bei den Praktikumswochen, einer Aktion des Landes Baden-Württemberg, regionale Berufe kennenlernen

– unkompliziert, kostenfrei und flexibel.

Die Praktikumswochen vom 13. bis 31. Oktober 2025 bieten die Möglichkeit, ohne viel Aufwand und mit einfachen Einblicken, Berufsfelder zu entdecken.

Die Tage sind frei wählbar: Teilnehmende entscheiden, an welchen Tagen und in welchen Unternehmen sie ihr Praktikum machen.

Für Unternehmen bieten die Tagespraktika Chancen, frühzeitig Talente kennenzulernen.

Die Anmeldung erfolgt, in wenigen Schritten über eine Online-Plattform.

Hier geht’s zur Anmeldung:

• Online-Plattform besuchen: https://praktikumswoche.de/mannheim

• Registrierung, Tage auswählen, bestätigten

Kein Lebenslauf, keine Noten nötig – nur Neugier

Quelle: Agentur für Arbeit Mannheim