07.10.2025, 18:53 Uhr

Mannheim – Albrecht Puhlmann beendet mit Vertragsende zur Spielzeit 2027/28 seine Intendanz an der Oper des Nationaltheaters Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit der Spielzeit 2016/17 ist Albrecht Puhlmann Intendant der Oper und damit Teil des fünfköpfigen Intendantenteams am Nationaltheater Mannheim. Mit Auslaufen seines Vertrags wird Albrecht Puhlmann seine Intendanz an der Oper des Nationaltheaters Mannheim zum Ende der Spielzeit 2027/28 beenden.

„Ich bin nun in meiner zehnten Saison am Nationaltheater Mannheim als Opernintendant tätig und 2027/28 werden es zwölf Jahre sein. Es waren bisher sehr erfüllende und aufregende Spielzeiten, die ich mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen hier an diesem traditionsreichen Haus gestalten durfte“, resümiert Albrecht Puhlmann. „In den drei verbleibenden Spielzeiten möchte ich die Oper weiter gut durch die Sanierungszeit steuern, für unser Publikum ein attraktives Programm und Näher zur Oper bieten und meiner Nachfolge eine gute Bühne bereiten. 2028 werde ich 73 Jahre alt sein. Ich werde dann einen neuen Abschnitt beginnen und meine über 40-jährige verantwortliche Tätigkeit an der Oper in jüngere Hände zu legen“, so Puhlmann.

Albrecht Puhlmann blickt auf Intendanzen an der Staatsoper Hannover sowie an der Staatsoper Stuttgart zurück. Davor war er Operndirektor am Theater Basel. Eine langjährige künstlerische Partnerschaft verband ihn mit Herbert Wernicke bis zu dessen frühem Tod. Die Zusammenarbeit mit renommierten Regisseur*innen und Musiker*innen, u.a. mit Christoph Marthaler, Jossi Wieler oder Peter Konwitschny, prägten die Gestaltung seiner Spielpläne und künstlerischen Projekte. In Mannheim prägten, neben Nigel Lowery und Calixto Bieito, vor allem die künstlerischen Handschriften von Roger Vontobel, Yona Kim, Cordula Däuper und Lorenzo Fioroni die bisherige Zusammenarbeit und brachten überregional beachtete Inszenierungen hervor.

Über die Neubesetzung der Leitung der Opernsparte zur Spielzeit 2028/2029 wird ab Frühjahr 2026 eine Findungskommission entscheiden.

      Mannheim – Kronjuwel der Saurier-Forschung – Besonderer Saurier-Fund kehrt nach mehr als 200 Jahren nach Mannheim zurück

    • Mannheim – Kronjuwel der Saurier-Forschung – Besonderer Saurier-Fund kehrt nach mehr als 200 Jahren nach Mannheim zurück
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 12. Oktober öffnen sich in den Reiss-Engelhorn-Museen die Tore für die große Sonderausstellung „Saurier – Faszination Urzeit“. Wenige Tage vor dem Start nahm ein letztes spektakuläres Exponat seinen Platz in der Schau ein: ein Schatz aus dem Naturalienkabinett von Kurfürst Carl Theodor, der nach mehr als 200 Jahren erstmals ... Mehr lesen»

      • Rhein-Neckar-Kreis – Auto durchschlägt Schaufensterscheibe

    • Rhein-Neckar-Kreis – Auto durchschlägt Schaufensterscheibe
      Rhein-Neckar-Kreis – Malsch / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag parkte gegen 08:30 Uhr eine 35-Jährige ihren Smart in der Hauptstraße vor einem Autohaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Frau noch nicht den Park-Modus des Automatikgetriebes aktiviert, sondern befand sich noch im Drive-Modus, als sie versehentlich auf das Gaspedal kam. Ihr Smart machte einen Satz nach ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Ritterball des FCV zurück im Großen Saal des Forums

    • Frankenthal – Ritterball des FCV zurück im Großen Saal des Forums
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar, 07.10.2025 – Nach einer sechsjährigen Pause feiert der traditionsreiche Ritterball des Frankenthaler Carnevalvereins (FCV) am 22. November 2025 seine Rückkehr in den Großen Saal des Congressforums. Der Aufsichtsratsvorsitzender des Congressforums Frankenthal, Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, und die Geschäftsführerin des Forums, Karmen Strahonja, freuen sich, dass einer der festlichen Höhepunkte der Stadtgesellschaft im Großen ... Mehr lesen»

      • Gauersheim – Zwischenfälle bei Bürgerdialog – Polizei im Einsatz

    • Gauersheim – Zwischenfälle bei Bürgerdialog – Polizei im Einsatz
      Worms – Gauersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 03.10.2025 fanden in Gauersheim zwei Veranstaltungen nahezu zeitgleich statt. Gegen 16:00 Uhr begann ein Bürgerdialog im „Treffpunkt Nordpfalz“. Nahezu parallel dazu lief ab 15:00 Uhr eine Informationsveranstaltung in Form eines Bürgerdialoges auf dem Dorfplatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Verlauf der Veranstaltung auf dem Dorfplatz kam es nach ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mehr als 250 Menschen beteiligen sich am Protest gegen den Arbeitsplatzabbau bei Pepperl+Fuchs

    • Mannheim – Mehr als 250 Menschen beteiligen sich am Protest gegen den Arbeitsplatzabbau bei Pepperl+Fuchs
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. IG Metall ruft zu Protest gegen Arbeitsplatzabbau bei Pepperl+Fuchs auf Betriebsrat und IG Metall kämpfen: Für den Erhalt aller Arbeitsplätze! Solidarität aus Politik und vielen Mannheimer Betrieben INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Als zur Mittagszeit die Beschäftigten auf die Kreuzung Lilienthalstraße, Ecke Königsberger Straße zulaufen, entspannt sich der Betriebsratsvorsitzende von P+F, Alfred Storch ... Mehr lesen»

      • Bad Bergzabern – Berauscht durch die Landauer Straße

    • Bad Bergzabern – Berauscht durch die Landauer Straße
      Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmorgen, um 06:25h wurde in der Landauer Straße in Bad Bergzabern ein 33-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Da bei ihm eine Cannabis-Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeiinspektion Bad Bergzabern (ots)»

      • Bad Bergzabern – Unfallflucht in der Lessingstraße

    • Bad Bergzabern – Unfallflucht in der Lessingstraße
      Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein noch unbekannter Unfallbeteiligter beschädigte mit seinem Fahrzeug am 06.10.25 zwischen 7h und 7h10 einen weißen Pkw Toyota in der Lessingstraße vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein- und Ausparken. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeiinspektion Bad Bergzabern (ots)»

      • Mannheim – Volles Haar. Neues Selbstbewusstsein

    • Mannheim – Volles Haar. Neues Selbstbewusstsein
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. – Werbung – In der Haarmed Klinik Mannheim erhalten Sie Ihre Haartransplantation ab 2.500 € – mit der innovativen DHI-Methode, ganz ohne Rasur, ohne Narben und sofort wieder alltagstauglich. Ihre Vorteile: • Behandlung in Deutschland – maximale Sicherheit • Natürliches, dichtes Haarbild dank DHI-Technik • Schmerzarm, keine Rasur, keine Ausfallzeit INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

      • Worms – Eich – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer lässt Fahrzeug zurück

    • Worms – Eich – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer lässt Fahrzeug zurück
      Worms – Eich / Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Abend kam es in Eich zu einem Verkehrsunfall in der Osthofener Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Fahrer eines Opel Zafira gegen 21:50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam einige Meter weiter erheblich ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Vogelgrippe bei einem Höckerschwan nachgewiesen

    • Ludwigshafen – Vogelgrippe bei einem Höckerschwan nachgewiesen
      Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Aviäre Influenza (Vogelgrippe) bei einem Höckerschwan in Ludwigshafen nachgewiesen. Im Zuständigkeitsbereich des Veterinäramts der Kreisverwaltung ist ein Fall der Aviären Influenza (Vogelgrippe) bei einem verstorbenen Höckerschwan nachgewiesen worden. Das Tier wurde in den vergangenen Tagen am Ufer des Willersinweihers im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim gefunden. Daraufhin wurde eine Untersuchung im ... Mehr lesen»

