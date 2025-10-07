Mainz – Rheinland-pfälzischer Landtag hisst Israel-Fahne

Mainz – Der rheinland-pfälzische Landtag hisst als Zeichen der Solidarität mit dem israelischen Volk am 7. Oktober, dem Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, die israelische Flagge. Bei dem Angriff auf Wohnsiedlungen und eine Musikveranstaltung am 7. Oktober 2023 in Israel wurden rund 1.200 Menschen ermordet und über 250 Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt.

Landtagspräsident Hendrik Hering betonte: „Das israelische Volk muss wissen: Wir stehen im Kampf für den Frieden und für Menschlichkeit an seiner Seite! Wir teilen das große Leid unserer Freunde in Israel – auch weil noch immer nicht alle Geiseln befreit sind, die Hamas-Terroristen in den Gaza-Streifen verschleppten. Und viele von ihnen vermutlich nicht mehr am Leben sind“. Die Opfer und ihre Familien litten jeden Tag in für uns nicht vorstellbarer Art und Weise. Großes Leid erfahre aber auch die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen infolge der militärischen Schläge Israels, die leider auch sehr viele Zivilisten treffen würden. Die humanitäre Situation im Gaza-Streifen sei katastrophal. „Die Hamas nimmt den Tod von Zivilisten und die Zerstörung von Lebensgrundlagen ihres eigenen Volkes dabei bewusst in Kauf“, so Hendrik Hering.

Es sei legitim und unter Freunden auch notwendig, Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung zu üben. Selbst die große Mehrheit der Israelis sei inzwischen gegen das israelische Vorgehen in Gaza und gegen die Politik von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Jüngste Umfragen zeigten beispielsweise, dass rund zwei Drittel der Israelis ein Abkommen unterstützen würden, das die Beendigung der Kämpfe, die Freilassung aller Geiseln und den vollständigen Rückzug der Armee aus Gaza vorsieht.

Aber diese Kritik an der israelischen Politik insbesondere unter dem Deckmantel eines vorgeblichen Einsatzes für die palästinensische Sache zu nutzen, um Antisemitismus zu schüren, sei in keiner Weise hinnehmbar. „Es ist eine Schande vor allem für uns Deutsche, dass der Antisemitismus auch in unserem Land infolge des 7. Oktobers noch weiter zugenommen hat. Es ist eine Schande für uns alle, wenn jüdische Mitbürger:innen wieder Angst haben müssen, in Deutschland zu leben oder auch nur mit der Kippa auf die Straße zu gehen. Auch die Jüdinnen und Juden in Deutschland müssen wissen: das Judentum gehört selbstverständlich zu Deutschland. Gestern. Heute. Und für alle Zukunft!“

Bild: Der rheinland-pfälzische Landtag hisst als Zeichen der Solidarität mit dem israelischen Volk am 7. Oktober, dem Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, die israelische Flagge.

Bildnachweis: © Landtag Rheinland-Pfalz

Quelle Landtag Rheinland-Pfalz