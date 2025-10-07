Ludwigshafen – OB-Wahl – Termine von Klaus Blettner

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. OB-Wahl: Am 12. Oktober gibts eine Stichwahl in Ludwigshafen. Termine von Klaus Blettner Oberbürgermeisterkandidat der CDU.
Mi.08.10.25, 17:00 Uhr das Frauennetzwerk Lu läd ein zur
Podiumsdiskussion der OB Kandidaten
Thema: „Hass ist keine Meinung“
Ort: Wilhelm Hack Museum, Berlinerstrasse 23
Do.09.10.25, 19:00 Uhr die kath. Akademie Rhein-Neckar läd ein zur
Podiumsdiskussion der OB Kandidaten
Thema: Stadt für alle ?
Ort: Heinrich Pesch Haus, Frankenthalerstrasse 229
Fr. 10.10.25, von 11:00- 13:00 Uhr.
Marktbesuch in Lu-Mitte auf dem Wochenmarkt am Friedrich- Wilhelm- Wagner Platz
Sa. 11.10.25, Wahlkampftour Süd
8.45 – 9.30 Uhr Wahlkampfstand in Maudach
Ort: Café Otto Schall, Hindenburgstr., Maudach
9:30 – 10:15 Uhr Wahlkampfstand in der Gartenstadt
Ort: Netto, Hochfeldstrasse 32, Gartenstadt
10:30 – 11:15 Uhr Besuch des LSC Niederfeld zum 100 jährigen Jubiläum
Ort: Abteistrasse 10, Niederfeld
11:30 – 12:15 Uhr Wahlkampfstand in Mundenheim
Ort: Fortuna Apotheke, Oberstrasse 1, Mundenheim
12:15 – 12:45 Uhr Wahlkampfstand in Süd
Ort: Edeka Scholz, Saarlandstrasse 131, Süd
12:55 – 13:30 Uhr Wahlkampfstand in Rheingönheim
Ort: Bäckerei Görtz, Hauptstrasse 259, Rheingönheim
Sa. 11.10.25, 14:00 Uhr Kerweumzug Maudach,
15:30 Uhr Eröffnung der Kerwe in Maudach