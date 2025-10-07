Ludwigshafen – OB-Wahl – Termine von Klaus Blettner

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. OB-Wahl: Am 12. Oktober gibts eine Stichwahl in Ludwigshafen. Termine von Klaus Blettner Oberbürgermeisterkandidat der CDU.

Mi.08.10.25, 17:00 Uhr das Frauennetzwerk Lu läd ein zur

Podiumsdiskussion der OB Kandidaten

Thema: „Hass ist keine Meinung“

Ort: Wilhelm Hack Museum, Berlinerstrasse 23

Do.09.10.25, 19:00 Uhr die kath. Akademie Rhein-Neckar läd ein zur

Podiumsdiskussion der OB Kandidaten

Thema: Stadt für alle ?

Ort: Heinrich Pesch Haus, Frankenthalerstrasse 229

Fr. 10.10.25, von 11:00- 13:00 Uhr.

Marktbesuch in Lu-Mitte auf dem Wochenmarkt am Friedrich- Wilhelm- Wagner Platz

Sa. 11.10.25, Wahlkampftour Süd

8.45 – 9.30 Uhr Wahlkampfstand in Maudach

Ort: Café Otto Schall, Hindenburgstr., Maudach

9:30 – 10:15 Uhr Wahlkampfstand in der Gartenstadt

Ort: Netto, Hochfeldstrasse 32, Gartenstadt

10:30 – 11:15 Uhr Besuch des LSC Niederfeld zum 100 jährigen Jubiläum

Ort: Abteistrasse 10, Niederfeld

11:30 – 12:15 Uhr Wahlkampfstand in Mundenheim

Ort: Fortuna Apotheke, Oberstrasse 1, Mundenheim

12:15 – 12:45 Uhr Wahlkampfstand in Süd

Ort: Edeka Scholz, Saarlandstrasse 131, Süd

12:55 – 13:30 Uhr Wahlkampfstand in Rheingönheim

Ort: Bäckerei Görtz, Hauptstrasse 259, Rheingönheim

Sa. 11.10.25, 14:00 Uhr Kerweumzug Maudach,

15:30 Uhr Eröffnung der Kerwe in Maudach