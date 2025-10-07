Ludwigshafen – Maudach feiert Kerwe 11.10.2025 – 14.10.2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 11. bis 14. Oktober lädt Maudach wieder zur traditionellen Kerwe ein. An vier Tagen wird rund um den Kerweplatz gefeiert, geschlemmt und gestaunt – für Jung und Alt ist einiges geboten.

Höhepunkte des Festes:

Samstag, 14:00 Uhr: Der beliebte 10. Bollerwagenumzug zieht bunt und kreativ geschmückt durch Maudach – ein echtes Highlight für die ganze Familie!





Sonntag: Sportlich wird es beim Kerwelauf, bei dem Laufbegeisterte verschiedener Altersklassen an den Start gehen.



Montagabend: Zum krönenden Abschluss leuchtet der Himmel beim Kerwefeuerwerk.



Natürlich ist auch für das leibliche Wohl an allen Tagen bestens gesorgt – mit regionalen Spezialitäten, kühlen Getränken und süßen Leckereien.

Die Maudacher Kerwe freut sich auf viele Besucher und ein fröhliches Miteinander!

Programm:

10. Bollerwagen-Umzug

(45. Kerwe-Umzug)

am Samstag, 11. Oktober 2025, Beginn 14 Uhr

(Die Aufstellung des Zuges erfolgt auf dem Parkplatz an der Riedstraße am Bruchfestgelände)

Um 14.00 Uhr setzt sich der Zug durch folgende Straßen in Bewegung:

Riedstraße – Breite Straße – Hindenburgstraße – von-Sturmfeder-Straße – Maudacher Schloss – Bergstraße – Kaiserstraße – Blumenstraße – Silgestraße – Kerweplatz – Mittelstraße (Auflösung)

Aus Umweltgründen bitte Gläser oder Becher selbst mitbringen.

Eröffnung der Kerwe ist um ca. 15:30 Uhr.

Festprogramm 2025

Samstag, 11.10.25

14:00 Uhr Kerweumzug (Gläser oder Becher mitbringen)

15:30 Uhr Kerwe-Eröffnung mit Fassbieranstich

18:00 Uhr Musik mit „DJ BeckiBeckes“

Sonntag, 12.10.25

11:00 Uhr kath. Kerwe-Gottesdienst

ab 11:30 Uhr 13. Kerwelauf

11:30 Uhr Nordic Walking 10,3 km

11:45 Uhr Bambinilauf 800 m

12:00 Uhr Hauptlauf 10,3 km

12:15 Uhr Hauptlauf 5,5 km

13:30 Uhr Siegerehrung

12:00 Uhr Mittagessen mit Rollbraten, Spätzle und Salat

13:00 Uhr Siegerehrungen der einzelnen Kerweläufe

14:30 Uhr Kaffee und Kuchen

18:30 Uhr Musik mit Duo „Bine & Ly“

Montag, 13.10.25

10:00 Uhr Bayerischer Frühschoppen

ab 11:30 Uhr Traditionelles Kerwe-Essen: Haxe (gegrillt) oder Knöchel (gekocht) in der Gaststätte des TVM

18:00 Uhr Musik mit den „Scheierbutzer“

20:30 Uhr 10. Kerwefeuerwerk (gesamter Kerweplatz)

Dienstag, 14.10.25

14:00 Uhr Kinderprogramm: Basteln, Malen und Spielen

17:00 Uhr Kerweausklang (gesamter Kerweplatz)

Quelle Programm ARGE Maudacher Vereine

Fotos Kerwe 2024 MRn-News