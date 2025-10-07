Ludwigshafen – Maudach feiert Kerwe 11.10.2025 – 14.10.2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 11. bis 14. Oktober lädt Maudach wieder zur traditionellen Kerwe ein. An vier Tagen wird rund um den Kerweplatz gefeiert, geschlemmt und gestaunt – für Jung und Alt ist einiges geboten.
Höhepunkte des Festes:
Samstag, 14:00 Uhr: Der beliebte 10. Bollerwagenumzug zieht bunt und kreativ geschmückt durch Maudach – ein echtes Highlight für die ganze Familie!
Sonntag: Sportlich wird es beim Kerwelauf, bei dem Laufbegeisterte verschiedener Altersklassen an den Start gehen.
Montagabend: Zum krönenden Abschluss leuchtet der Himmel beim Kerwefeuerwerk.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl an allen Tagen bestens gesorgt – mit regionalen Spezialitäten, kühlen Getränken und süßen Leckereien.
Die Maudacher Kerwe freut sich auf viele Besucher und ein fröhliches Miteinander!
Festprogramm 2025
Samstag, 11.10.25
14:00 Uhr Kerweumzug (Gläser oder Becher mitbringen)
15:30 Uhr Kerwe-Eröffnung mit Fassbieranstich
18:00 Uhr Musik mit „DJ BeckiBeckes“
Sonntag, 12.10.25
11:00 Uhr kath. Kerwe-Gottesdienst
ab 11:30 Uhr 13. Kerwelauf
11:30 Uhr Nordic Walking 10,3 km
11:45 Uhr Bambinilauf 800 m
12:00 Uhr Hauptlauf 10,3 km
12:15 Uhr Hauptlauf 5,5 km
13:30 Uhr Siegerehrung
12:00 Uhr Mittagessen mit Rollbraten, Spätzle und Salat
13:00 Uhr Siegerehrungen der einzelnen Kerweläufe
14:30 Uhr Kaffee und Kuchen
18:30 Uhr Musik mit Duo „Bine & Ly“
Montag, 13.10.25
10:00 Uhr Bayerischer Frühschoppen
ab 11:30 Uhr Traditionelles Kerwe-Essen: Haxe (gegrillt) oder Knöchel (gekocht) in der Gaststätte des TVM
18:00 Uhr Musik mit den „Scheierbutzer“
20:30 Uhr 10. Kerwefeuerwerk (gesamter Kerweplatz)
Dienstag, 14.10.25
14:00 Uhr Kinderprogramm: Basteln, Malen und Spielen
17:00 Uhr Kerweausklang (gesamter Kerweplatz)
Quelle Programm ARGE Maudacher Vereine
Fotos Kerwe 2024 MRn-News