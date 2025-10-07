Ludwigshafen – Katze „Kitty“ vermisst in – Familie bittet verzweifelt um Hilfe!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Saarlandstraße 126 A, in der Christian Weiß-Siedlung in Ludwigshafen, wird seit heute Mittag die geliebte Familienkatze Kitty vermisst.

Kitty ist 2 Jahre alt, britisch-kurzhaarig und ein fester Teil der Familie. Seit sie spurlos verschwunden ist, herrscht große Traurigkeit – besonders bei den Kindern, die ihre kleine Freundin schmerzlich vermissen.

Kitty ist zutraulich, sehr neugierig und könnte sich vielleicht in einer Garage, einem Keller oder einem Gartenhäuschen versteckt haben. Bitte sehen Sie dort nach, wenn Sie in der Umgebung wohnen.

Für jede Hinweis, der zum Auffinden von Kitty führt, hat die Familie eine Belohnung ausgesetzt. Wer etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich bei Zana Ali Rasul unter 0176 / 35 666 584 zu melden.

Die Familie dankt von Herzen für jede Unterstützung und bittet darum, diesen Aufruf zu teilen – denn jede geteilte Nachricht kann helfen, Kitty wieder nach Hause zu bringen. ❤️

Quelle: MRN-News