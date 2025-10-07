Ludwigshafen – Gleiserneuerung auf der Rhein-Haardtbahn

Ludwigshafen/Bad Dürkheim: Im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 26. Oktober 2025, erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in zwei Phasen Gleise und einen Bahnübergang entlang der Rhein-Haardtbahn. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 4/4A und 9X.

Phase 1 – 11. Oktober bis 19. Oktober

Linie 4/4A und 9X

– verkürzter Linienweg zwischen Waldfriedhof/Käfertaler Wald bzw. Luisenpark/Technoseum und Ellerstadt Ost

– Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim Bf

– Entfall der Haltepunkte Ellerstadt West, Gönnheim, Friedelsheim, Bad Dürkheim Ost und Bad Dürkheim Bf

– Umstieg zwischen Bahn und Bus an der Haltestelle Maxdorf Bf

Schienenersatzverkehr (SEV)

Bedienung der Haltestellen Maxdorf Bf, Maxdorf Hauptstraße (nur Richtung Bad Dürkheim Bf), Maxdorf Rathaus, Fußgönheim Bahnhofstraße, Ellerstadt Kreissparkasse, Ellerstadt Raiffeisen, Gönnheim Waage, Friedelsheim Winzergenossenschaft, Bad Dürkheim Ost und Bad Dürkheim Bf

abweichend am 12. Oktober von 12 Uhr bis etwa 17 Uhr: Entfall der Haltestellen Fußgönheim Bahnhofstraße und Ellerstadt Kreissparkasse wegen Kerwe in Fußgönheim

Phase 2 – 20. Oktober bis 26. Oktober

Linie 4/4A

– verkürzter Linienweg zwischen Waldfriedhof/Käfertaler Wald und Oggersheim Comeniusstraße

– Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Oggersheim Comeniusstraße und Bad Dürkheim Bf

– Entfall der Haltepunkte Westlich B9, Ruchheim Bf, Maxdorf, Maxdorf Süd, Fußgönheim, Ellerstadt Ost, Ellerstadt West, Gönnheim, Friedelsheim, Bad Dürkheim Ost und Bad Dürkheim Bf

– Umstieg zwischen Bahn und Bus an der Haltestelle Oggersheim Comeniusstraße

Linie 9X

entfällt

Schienenersatzverkehr (SEV)

Bedienung der Haltestellen Oggersheim Comeniusstraße, Westlich B9, Ruchheim Bf, Industriegebiet Am Römig, Maxdorf Hauptstraße, Maxdorf Bf, Maxdorf Hauptstraße, Maxdorf Rathaus, Fußgönheim Bahnhofstraße, Ellerstadt Kreissparkasse, Ellerstadt Raiffeisen, Gönnheim Waage, Friedelsheim Winzergenossenschaft, Bad Dürkheim Ost und Bad Dürkheim Bf

Umstieg zwischen Bahn und Bus an der Haltestelle Oggersheim Comeniusstraße.

Quelle RNV