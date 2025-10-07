Landau – Ehrung der Ehrenamtlichen im Sport: Meldungen noch bis 15. Oktober möglich

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist gute Tradition im Landkreis Südliche Weinstraße, dass Landrat Dietmar Seefeldt zum Ehrungsabend für Ehrenamtliche im Sport einlädt. Dieses Jahr findet er am Donnerstag, 13. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Maikammer statt.

Landrat Seefeldt ruft die Vereine aus dem Kreis SÜW dazu auf, Persönlichkeiten zu melden, die sich seit mindestens 25 Jahren in Sportvereinen engagieren und im Ehrenamt aktiv sind. „Ihr langjähriges Engagement verdient unsere besondere Anerkennung und Dankbarkeit, denn sie sind der Motor für den Sport in unserem Landkreis“, so der Landrat.

Die Meldungen sollten bis spätestens 15. Oktober, bei Heiko Pabst, Persönlicher Referent des Landrats, eingereicht werden. Die Unterlagen dazu sind auf der Webseite des Landkreises SÜW unter www.suedliche-weinstrasse.de/ehrenamtliche-im-sport zu finden.

Rückfragen beantwortet Heiko Pabst gerne per E-Mail an heiko.pabst@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940-105.

Quelle: Stadt Landau