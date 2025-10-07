Hockenheim – Kleidertauschparty

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Platzt der Kleiderschrank aus allen Nähten? Und trotzdem ist so vieles dabei, was zwar gut erhalten ist, aber nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt? Dann jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich von diesem Second-Hand-Schätzen zu trennen – und vielleicht ein neues Lieblingsstück mit nach Hause zu nehmen. Die Kleidertauschparty der Fairtrade-Stadt Hockenheim findet am Freitag, den 17. Oktober 2025, von 18 bis 20 Uhr in der in der Aula der Louise-Ottos-Peters Schule statt.



Die Veranstaltung der „etwas anderen Art“ ermöglicht es, in Vintage-Perlen, Fehleinkäufen und Second-Hand-Schätzen zu stöbern und kostenlos mitzunehmen, was einem gefällt. Im Gegenzug kann man kostenfrei anbieten, was man selbst noch im Kleidungsschrank hat. Die getauschten Stücke sollen sauber und in einem guten Zustand sein. Kleiderständer und Bügel werden gestellt. Die mitgebrachte Kleidung soll keine Kinderbekleidung sein.

Neben der Freude an neuen Lieblingsteilen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Kleidertauschparty ein Statement gegen Fast-Fashion setzen. Es gibt Informationen zu den Bedingungen der globalen Textilproduktion, Mitglieder des Arche-Teams und von „Fairtrade-Stadt Hockenheim“ sowie Lehrerinnen und Lehrer der Louise-Otto-Peters Schule stehen für Infos und Gespräche in lockerer Atmosphäre zur Verfügung. Zudem gibt es leckere Getränke und Knabbereien des Arche Weltladen. Die Kleidertauschparty der Fairtrade-Stadt Hockenheim ist mittlerweile sehr beliebt und es steht ein großes Angebot an Bekleidung bereit. Kleidung, die keine Abnehmerinnen oder Abnehmer findet, wird einem wohltätigen Zweck gespendet.

Bildunterschriften:

Bild 1: Das Team der Fairtrade-Stadt Hockenheim freut sich auf die Kleidertauschparty. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Bild 2: Auch in den vergangenen Jahren fand die Kleidertauschparty großen Anklang. (Bild: Fotografen Lenhardt)

