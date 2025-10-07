  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

07.10.2025, 11:05 Uhr

Hockenheim – Kleidertauschparty

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Platzt der Kleiderschrank aus allen Nähten? Und trotzdem ist so vieles dabei, was zwar gut erhalten ist, aber nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt? Dann jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich von diesem Second-Hand-Schätzen zu trennen – und vielleicht ein neues Lieblingsstück mit nach Hause zu nehmen. Die Kleidertauschparty der Fairtrade-Stadt Hockenheim findet am Freitag, den 17. Oktober 2025, von 18 bis 20 Uhr in der in der Aula der Louise-Ottos-Peters Schule statt.


Die Veranstaltung der „etwas anderen Art“ ermöglicht es, in Vintage-Perlen, Fehleinkäufen und Second-Hand-Schätzen zu stöbern und kostenlos mitzunehmen, was einem gefällt. Im Gegenzug kann man kostenfrei anbieten, was man selbst noch im Kleidungsschrank hat. Die getauschten Stücke sollen sauber und in einem guten Zustand sein. Kleiderständer und Bügel werden gestellt. Die mitgebrachte Kleidung soll keine Kinderbekleidung sein.

Neben der Freude an neuen Lieblingsteilen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Kleidertauschparty ein Statement gegen Fast-Fashion setzen. Es gibt Informationen zu den Bedingungen der globalen Textilproduktion, Mitglieder des Arche-Teams und von „Fairtrade-Stadt Hockenheim“ sowie Lehrerinnen und Lehrer der Louise-Otto-Peters Schule stehen für Infos und Gespräche in lockerer Atmosphäre zur Verfügung. Zudem gibt es leckere Getränke und Knabbereien des Arche Weltladen. Die Kleidertauschparty der Fairtrade-Stadt Hockenheim ist mittlerweile sehr beliebt und es steht ein großes Angebot an Bekleidung bereit. Kleidung, die keine Abnehmerinnen oder Abnehmer findet, wird einem wohltätigen Zweck gespendet.

Bildunterschriften:

Bild 1: Das Team der Fairtrade-Stadt Hockenheim freut sich auf die Kleidertauschparty. (Bild: Fotografen Lenhardt)

Bild 2: Auch in den vergangenen Jahren fand die Kleidertauschparty großen Anklang. (Bild: Fotografen Lenhardt)
Quelle Stadtverwaltung Hockenheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Buchen – Biberdamm zerstört

    • Buchen – Biberdamm zerstört
      Buchen-Götzingen/Neckar-Odenwald-Kreis – Im Zeitraum vom 08. bis 29.September zerstörte ein Unbekannter in Buchen-Götzingen am Rinschbach den Lebensraum eines streng geschützten Bibers. Die beiden teilweise zerstörten Biberdämme befinden sich ober- und unterhalb der Brücke zum Steinbruch. Hier wurde in den Biberhauptdamm, oberhalb der Brücke neben einem Drainagerohr, eine etwa 60cm Tiefe Scharte in den Damm eingebracht. ... Mehr lesen»

      • Obrigheim – Auto überschlägt sich in Rechtskurve

    • Obrigheim – Auto überschlägt sich in Rechtskurve
      Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) Am Montagmorgen überschlug sich eine 30-Jährige mit ihrem PKW auf der Landstraße 590 bei Obrigheim.. Gegen 8 Uhr war die BMW-Fahrerin auf der regennassen Fahrbahn von Hüfenrat in Fahrrichtung Asbach unterwegs, als sie vermutlich aufgrund von nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen geriet. Bei dem Versuch die Kontrolle über das Fahrzeug ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Kollision zwischen Auto und Straßenbahn

    • Weinheim – Kollision zwischen Auto und Straßenbahn
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Am Montagabend war es im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße/Weststraße nach einem verbotswidrigen Wendemanöver einer Audi-Fahrerin zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 20:20 Uhr in der Mannheimer Straße von Weinheim in Richtung Autobahn unterwegs, als sie unerlaubterweise mit ihrem Audi an der Kreuzung zum Wenden ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – OB-Wahl – Termine von Klaus Blettner

    • Ludwigshafen – OB-Wahl – Termine von Klaus Blettner
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. OB-Wahl: Am 12. Oktober gibts eine Stichwahl in Ludwigshafen. Termine von Klaus Blettner Oberbürgermeisterkandidat der CDU. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mi.08.10.25, 17:00 Uhr das Frauennetzwerk Lu läd ein zur Podiumsdiskussion der OB Kandidaten Thema: „Hass ist keine Meinung“ Ort: Wilhelm Hack Museum, Berlinerstrasse 23 Do.09.10.25, 19:00 Uhr die kath. Akademie Rhein-Neckar läd ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Maudach feiert Kerwe 11.10.2025 – 14.10.2025

    • Ludwigshafen – Maudach feiert Kerwe 11.10.2025 – 14.10.2025
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 11. bis 14. Oktober lädt Maudach wieder zur traditionellen Kerwe ein. An vier Tagen wird rund um den Kerweplatz gefeiert, geschlemmt und gestaunt – für Jung und Alt ist einiges geboten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Höhepunkte des Festes: Samstag, 14:00 Uhr: Der beliebte 10. Bollerwagenumzug zieht bunt und kreativ geschmückt durch ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Gleiserneuerung auf der Rhein-Haardtbahn

    • Ludwigshafen – Gleiserneuerung auf der Rhein-Haardtbahn
      Ludwigshafen/Bad Dürkheim: Im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 26. Oktober 2025, erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in zwei Phasen Gleise und einen Bahnübergang entlang der Rhein-Haardtbahn. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 4/4A und 9X. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Phase 1 – 11. Oktober bis 19. Oktober Linie 4/4A und 9X – verkürzter ... Mehr lesen»

      • Mainz – Rheinland-pfälzischer Landtag hisst Israel-Fahne

    • Mainz – Rheinland-pfälzischer Landtag hisst Israel-Fahne
      Mainz – Der rheinland-pfälzische Landtag hisst als Zeichen der Solidarität mit dem israelischen Volk am 7. Oktober, dem Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, die israelische Flagge. Bei dem Angriff auf Wohnsiedlungen und eine Musikveranstaltung am 7. Oktober 2023 in Israel wurden rund 1.200 Menschen ermordet und über 250 Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Kathrin Schönmann – neue Klimaschutzmanagerin im Kreis Germersheim

    • Germersheim – Kathrin Schönmann – neue Klimaschutzmanagerin im Kreis Germersheim
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Landrat Martin Brandl hat Kathrin Schönmann als neue Klimaschutzmanagerin des Landkreises Germersheim begrüßt. Die 43‑Jährige hat ihre Tätigkeit kürzlich aufgenommen und wird künftig federführend die Umsetzung und Weiterentwicklung der Klimaschutzstrategie des Landkreises begleiten. „Mit Kathrin Schönmann gewinnen wir eine erfahrene und hochqualifizierte Fachfrau, die sowohl technisch als auch analytisch stark aufgestellt ... Mehr lesen»

      • Mainz – Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Ein Tag der Trauer

    • Mainz – Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Ein Tag der Trauer
      Mainz / Ludwigshafen – „Der 7. Oktober ist ein Tag der Trauer. Unsere Gedanken sind bei allen noch verbliebenen Geiseln sowie bei allen Menschen, die Angehörige oder ihnen nahestehende Personen verloren haben oder noch immer auf die Rückkehr von Geiseln aus der Gewalt der Hamas hoffen. Unser Mitgefühl gilt auch den unzähligen Zivilistinnen und Zivilisten ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Ortsvorsteherbüro geschlossen

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schloßstraße 1, ist in der Zeit von Montag, 13. Oktober bis einschließlich Dienstag, 21. Oktober 2025, geschlossen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com