Heidelberg – OB Eckart Würzner: Auf zur Jugendgemeinderatswahl 2025! Jugendliche können noch bis zum 23. Oktober kandidieren! (Video)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak( – Die Stadt mitgestalten kann eine spannende Aufgabe sein. Heidelbergs Jugendliche bekommen die Chance, den politischen Prozess der Stadtentwicklung als junge Vertreter zu erleben und in ihrem Parlament einzubringen. Am 25. September 2025 startete die Bewerbungsphase für die Jugendgemeinderatswahl. Sie läuft noch bis zum bis zum 23. Oktober 2025. Alle Jugendlichen, die am Stichtag 9. Dezember 2025 zwischen 13 und 19 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Heidelberg leben, können kandidieren. Oberbürgermeister Eckart Würzner ruft die Jugendlichen zum Mitmachen online über die Website www.jugendgemeinderat.heidelberg.de. auf. (Video)
https://youtu.be/hEaOsb91jdo?si=v3tcVypKMhCReVjz